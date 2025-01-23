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AK Parti, Kartalkaya'daki Otel Yangını İçin Meclis Araştırması İstedi

AK Parti, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını için Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:52
AK Parti, Kartalkaya'daki Otel Yangını İçin Meclis Araştırması İstedi

AK Parti, Kartalkaya'da Yangın İçin Meclis Araştırması Açılmasını İstedi

AK Parti TBMM Grubu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili olarak Meclis Araştırması açılması yönünde önerge sundu. Önerge, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla TBMM Başkanlığına ulaştı.

Yangının Tüm Boyutlarıyla Araştırılması Talep Edildi

Önergede, yangının tüm yönlerinin araştırılması, ilgili kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, mevzuat ve denetim mekanizmalarındaki eksikliklerin tespiti ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin saptanması amacıyla Meclis Araştırması açılması talep ediliyor.

Gerekçelerde, yangının nedenine dair çalışmaların sürdüğü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir günlük milli yas ilan edildiği ifade ediliyor. Yangın faciasının araştırılmasının, devletin sorumluluğu olduğu vurgulandı. Ayrıca, yapının yangın güvenliği, otel inşaatı ve tadilatlarının hangi mevzuat çerçevesinde yapıldığı gibi konuların da açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtiliyor.

Can ve Mal Güvenliği Vurgusu

Gerekçede, turizm nedeniyle konaklama alanlarında can ve mal güvenliğinin azami düzeyde sağlanmasının önemi vurgulandı. Yangın, deprem ve sel gibi acil durumlar sonrası hastane, otel ve okul gibi alanlardaki acil durum müdahale ekiplerinin yeterliliği ve tahliye planlarının uygulanabilirliği konularında detaylı araştırma yapılmasının gerekliliği ifade edildi.

Meclis Araştırma Komisyonu Kurulacak

AK Parti'nin önergesinin, TBMM Genel Kurulunda gelecek hafta görüşülmesi bekleniyor. Önergenin kabul edilmesi durumunda, TBMM'de bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak ve Kartalkaya'daki yangını inceleyerek benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri araştıracak.

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