AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi Yapıldı

AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Teşkilatın Gücü Vurgulandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, burada yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatının yüreğini ortaya koyarsa sırtlarının yere gelmeyeceğini belirtip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neferleri olduklarını söyledi. Kandemir, yapacak çok işleri ve yürüyecek çok yolları olduğunu vurgulayarak, kurulduğu günden bugüne AK Parti bayrağını yukarıya taşıyan herkese teşekkür etti ve kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Hizmet Aşkı ve Bağımsızlık Vurgusu

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, milletin manevi değerlerinden yoğrulmuş AK Parti ailesi olarak millete ve memlekete hizmet aşkından asla vazgeçmediklerini ifade etti. Türkiye'nin küresel güç olma yönünde önemli adımlar attığını anlatan Hülagü, "sözü güçlü, gücü tesirli ülke inşa etmek için büyük bir seferberlik başlatıldığını" kaydetti.

Hülagü, bu aziz milletin kıyama kalkmasının hiçbir engellemenin engelleyemediğini vurguladı ve şöyle devam etti: "Bugün bağımsızlık hedefimizde milli savunma sanayisinden ekonomiye, eğitimden kültüre, her alanda dünyayla rekabet eden, mazlumların ve mağdurların hamisi bir Türkiye yaratmak hedefimiz var. Bu millet artık baharın eşiğindedir."

Kocaeli'nin Cumhurbaşkanı ile Yürüyüşü

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, Kocaeli'nin her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yol yürüdüğünü belirtti. Büyükakın, bu milletin üzerindeki öğrenilmiş çaresizliği unuttuklarını ifade ederek, "Bu millet neler yapabileceğini gösterdi. Asla pes etmeyeceğiz." dedi. Başkan, Cumhurbaşkanı'nın arkasında dimdik durarak daha birçok başarıya imza atacaklarını vurguladı.

Açıklamalar ve Hedefler

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ise "Türkiye Yüzyılı"nda insanlığın kendilerinden beklediği çok şey olduğunu belirtip, huzur, barış ve refah için gözlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye çevrildiğini aktardı. Talus, gelecek seçimde hedeflerini gerçekleştirmek için birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Yapılan tek liste ile seçimde mevcut başkan Şahin Talus yeniden seçildi.

AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, konuşma yaptı.

AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, konuşma yaptı.