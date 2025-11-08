AK Parti Konya 31 İlçede Seferberlik Başlatıyor

AK Parti Konya İl Başkanlığı’nın İl Danışma Meclisi Toplantısı Karatay Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Konya milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve partililer katıldı.

Özgökçen: Teşkilat olarak gönüllere giriyoruz

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, göreve geldikleri günden bu yana 31 ilçeyi ziyaret ettiklerini belirterek teşkilatın kuruluş ruhunu yaşattıklarını vurguladı. Özgökçen, partinin 24 yıllık hizmet geleneğine dikkat çekerek, vatandaşla kurulan gönül bağının önemine değindi. Özgökçen, "Hamdolsun ki AK Parti’miz 2001 yılında hangi ruhla, hangi heyecanla kurulmuşsa bugün de aynı heyecanla, aynı ruhla devam ediyor. İlçelerimizdeki heyecan, muhabbet, bağlılık, vefa bizlerin her zaman için çalışma azmimizi artırıyor." dedi.

Özgökçen, teşkilatın önceliğinin vatandaşa ulaşmak olduğunu belirterek, "Teşkilat olarak bizlerin görevi vatandaşın kalbine ve gönlüne girmekten geçiyor. Hizmetleri yapmakta mahiriz. Bunu 24 yıl boyunca ispatladık. Bizim insanların kalbini fethetmek için teşkilat mensupları olarak Konya’mızda 31 ilçemizde, bin 137 mahallemizde inşallah bir seferberlik çalışması içerisine gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Altay: Konya tarihine geçecek projeler

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuşmasında, şehrin sorunlarını çözmek ve eser üretmek için yoğun biçimde çalıştıklarını söyledi. Altay, Meram bölgesinde yürüttükleri dönüşüm çalışmasını anlatırken, ağır bakım olarak tanımlanan tesisin taşınmasıyla ilgili şunları ifade etti: "Bu bölgede bulunan askerlerimizin ağır bakım diye tarif ettiği 56. Ağır Bakım Fabrikasını Ankara yolu üzerinde Aselsan’ın olduğu bölgeye taşıyoruz. Toplam 650 bin metrekare alanda 60 bin metrekare kapalı alanıyla iddia ediyorum ki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en modern en güzel tesisini inşa ediyoruz. Ve bu tesis için harcadığımız güncel para 5 milyar TL. Cephanelikle birlikte birleştirirseniz sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yaptığımız kentsel dönüşümün güncel maliyeti 12 milyar TL".

Altay, ağır bakım fabrikasının taşınmasının ardından söz konusu alanın %80'inin yeşil alan, sosyal tesis, sağlık tesisi, okul ve camiden oluşan bir komplekse dönüştürüleceğini; kalan %20'nin ise finansman için kullanılacağını belirtti. Ayrıca Milli Savunma Bakanı ile yapılan görüşmeye atıfta bulunarak alanda savunma sanayi üretiminin de planlandığını aktardı.

Altay'tan muhalefete tepki

Projeler hakkında eleştiri getirenlere de yanıt veren Altay, muhalefetin yaklaşımına sert sözlerle tepki gösterdi: "Malzeme arıyorlar, acaba Konya ile ilgili ne söyleyebiliriz muhalefet etmek için diye. Ama kusura bakmayın buradan malzeme çıkmaz size. Eğer malzeme arıyorsanız baklava kutularına bakın. Eğer malzeme arıyorsanız, çağdaşlık teraneleri okuyup milleti çöp dağlarının içinde yaşamaya mahkum edenlere bakın. Eğer malzeme arıyorsanız konser adı altında milletin parasını çarçur edenlere bakın. Sizin buradan alacağınız tek malzeme bizi izlemeye devam etmektir. Çünkü biz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz."

Toplantıda yapılan açıklamalar, AK Parti Konya teşkilatının yerel düzeyde yoğun bir saha çalışmasına hazırlanmakta olduğunu ve Büyükşehir yönetiminin kentsel dönüşüm ile savunma sanayi odaklı yatırım planlarını önceliklendirdiğini ortaya koydu.

