AK Parti, Köy Kanunu Değişikliği Teklifini Meclis'e Sunduklarını Duyurdu

AK Parti, Köy Kanunu Değişikliği Teklifini TBMM’ye Sunduklarını Duyurdu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı. Meclis’teki basın toplantısında konuşan Güler, kanun teklifinin toplamda 26 maddeden oluştuğunu belirtti.

Türkiye’nin 6 Şubat depremleri sonrası yaşadığı sıkıntıları hatırlatan Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi örgütlerin, bu yıl sonuna kadar yaklaşık 150 bin konut teslim etmeye yönelik yoğun çabalar içinde olduğunu vurguladı.

Yeni Düzenlemelerle Mülkiyet Hakları Güçlendiriliyor

Kanun teklifinin amacı, Türkiye’nin yapı stokunu güçlendirmek ve sağlıklı yapılar inşa etmek. Güler, vatandaşların yaşam ve mülkiyet haklarını koruma hedefiyle bu düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.

Güler, ek olarak, köy kanunu kapsamında çeşitli nedenlerle binalarını yapamayan veya taksitlerini ödeyemeyen hak sahiplerine ek süre tanınacağını da duyurdu.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Teşvikler

Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine değinen Güler, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santrallerine özel denetim ve kontrol getirileceğini belirtti. Bu sayede Türkiye, enerji bağımsızlığını artırmayı hedefliyor.

İmar Hakkı Aktarımı ve Kentsel Dönüşüm Düzenlemeleri

Teklifte, kentsel dönüşüm ile ilgili olarak imar hakkı aktarımı tanımının eklenmesiyle büyükşehirlerdeki dönüşüm sorunlarının hafifletilmesi amaçlanıyor. Güler, büyükşehirlerdeki mevcut planlarda bazı engellerin bulunduğunu ve bu engellerin aşılması için yeni düzenlemeler yapıldığını vurguladı.

Anayasa Mahkemesi İptal Kararları ve Yapı Denetimi Düzenlemeleri

Güler, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarına dayanarak bölge planlarında değer artış payına ilişkin yeni düzenlemelerin yapıldığını kaydetti. Ayrıca, yapı denetim süreçlerinde ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi için de çeşitli adımlar atıldığını duyurdu.

Casusluk Düzenlemesi Üzerine Açıklamalar

Bir basın mensubunun gündeme getirdiği casusluk düzenlemesine ilişkin Güler, bu maddeyle alakalı endişeleri gidermek amacıyla muhalefet partileri ile görüşmeler yapacaklarını ifade etti. Son zamanlarda artan adam kaçırma ve benzeri suçların istihbarat mensupları tarafından işlendiğine dikkat çekti.

Kara Harp Okulu İncelemesine Değinildi

Kara Harp Okulu’ndaki yemin görüntüleri sonrası gerçekleştirilen incelemelere ilişkin sorular üzerine Güler, gerekli disiplin süreçlerinin yürütüleceğini ve her türlü kararın yargı denetimine tabi olduğunu belirtti.

Son olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları ile ilgili Güler, Cumhur İttifakı olarak tam bir uyum içinde olduklarını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.