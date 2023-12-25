AK Parti kurmaylarından asgari ücret mutabakatına Erdoğan'ın çıkışı: '1000 TL daha artırsak ne olur?'

2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının tarihi henüz belli değil. Ankara'da kulislerde toplantının yarın gerçekleşebileceği söyleniyor. AK Parti yönetimi ise yeni asgari ücrette mutabakat sağladı, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan daha yüksek bir zam istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bu yönde görüş bildirdiği öğrenildi.

2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren temsilcileri arasında görüşmeler devam ediyor. AK Parti yönetimi de asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini tartışıyor. AK Parti kurmaylarının asgari ücreti 16 bin liraya çıkarmakta mutabık kaldığı iddia ediliyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete daha fazla zam yapılmasının mümkün olup olmadığını araştırmak istediği söyleniyor.

Tolga Balcı'nın Gazete Pencere'de yazdığına göre, asgari ücret zammı konusunda işverenler devletten mali destek talep ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş ise enflasyonun yüksekliği nedeniyle ciddi bir zam istiyor.

2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için hükümet de hesap yapıyor. Ankara kulislerinde, AK Parti yönetiminin asgari ücreti 16 bin liraya çıkarmakta mutabık kaldığı iddia ediliyor. Fakat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete daha yüksek bir zam istediği ve bunun bütçeye olan etkisini araştırmak istediği söyleniyor.

Ankara kulislerinde, AK Parti yönetiminin asgari ücreti 16 bin liraya çıkarmakta mutabık kaldığı iddia ediliyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete daha yüksek bir zam istediği ve bunun bütçeye olan etkisini araştırmak istediği söyleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bu yönde görüş bildirdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücreti 17 bin liraya çıkarmak istediği, ancak bunun bütçeye olan etkisini araştırdığı iddia ediliyor. İşverenler ise asgari ücret zammı nedeniyle maliyetlerinin arttığını belirterek devletten destek talep ediyor.