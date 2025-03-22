AK Parti Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, genişletilmiş il danışma meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Ahmet Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 21:46
AK Parti Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, genişletilmiş il danışma meclisi toplantısını kentteki bir davet salonunda düzenledi. Toplantıya, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir de katıldı.

Özdemir'den İBB'ye Yönelik Açıklamalar

Toplantıda konuşan Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında devam eden yolsuzluk ve terör soruşturmasına dair önemli ifadelere yer verdi. Özdemir, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediye başkanı seçildiği günden beri cumhurbaşkanlığı hedefinin olduğunu belirtti.

Özdemir, "Cumhurbaşkanı adayı olmuş, şehriyle hiç ilgilenmemiş. O hedefine ulaşmak için de meşru, gayrimeşru bütün yolları kullanarak bugüne kadar gelmiş. Bugün geldiğimiz noktada buraya kadar gelebilmek için her türlü usulsüzlüğe, yolsuzluğa, hileye başvurmuş" şeklinde konuştu.

Yargı Süreci ve CHP'nin Yaklaşımı

Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu durumu bir fırsata çevirmeye çalıştığını ifade ederek, "CHP, bu ahlaksızlığı, bu hırsızlığı bir faydaya dönüştürmek istiyor. Nedir o fayda? 'Zaten batıyoruz. Hiç olmazsa bunu iktidara mal edelim de bunun önünü kesmek istiyoruz' diyerek iktidarı yıpratmaya çalışıyorlar" dedi.

Toplantı Katılımcıları

Programda, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir ile İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Gediz ilçesi Yenikent Belde Belediye Meclis üyelerine rozetleri takdim edildi.

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