AK Parti'li Açıkkapı'dan Sahipsiz Hayvanlara Sahiplenme Çağrısı

Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'dan Önemli Açıklamalar

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine itiraz edenlere "Bu canları sahiplenin" çağrısında bulundu.

Gazetecilerin Bayramını Kutladı

Açıkkapı, toplantıda 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak, ilkeli, objektif ve tarafsız gazeteciliğin önemine vurgu yaptı.

İnançlara Saygı Mesajı

Deniz Yücel'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbesine yönelik ifadelerini eleştiren Açıkkapı, "Diyanet İşleri Başkanı, Allah'ın kelamını ifade etti. İnançlı insanlara hakaret kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Sahipsiz Hayvanlar İçin Öneriler

Açıkkapı, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndan geçtiğini belirterek, "Milletin talepleri doğrultusunda gündeme geldi" dedi.

Muhtemel Yasalaşma Adımları

Düzenlemenin yasalaşması halinde sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi ve kısırlaştırılması için gereken adımların atılacağı bilgisini veren Açıkkapı, "Bu canların sahiplenilmesi için sayın Cumhurbaşkanımızın destek çağrısının ardından biz de sahiplenme kampanyalarına katılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Muhalefet bugün farklı bir algı oluşturmaya çalışıyor" diyerek, bugüne kadar bu konudaki adımları atmayan büyükşehir belediyelerine de eleştirilerde bulundu.