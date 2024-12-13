DOLAR
34,95 -0,14%
EURO
36,71 -0,18%
ALTIN
2.994,74 0,49%
BITCOIN
3.509.314,65 -0,62%

AK Parti'li Alkayış, Sednaya Cezaevi'ndeki İhlaller İçin TBMM'ye Başvurdu

Mustafa Alkayış, Sednaya Cezaevi'ndeki insan hakları ihlallerinin incelenmesi için TBMM'ye dilekçe verdi; uluslararası bir raporlama talep etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 13:28
AK Parti'li Alkayış, Sednaya Cezaevi'ndeki İhlaller İçin TBMM'ye Başvurdu

AK Parti'li Alkayış, Sednaya Cezaevi'ndeki İnsan Hakları İhlallerinin İncelenmesini İstedi

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mustafa Alkayış, Suriye'deki Sednaya Cezaevi'nde yaşanan insan hakları ihlallerinin detaylı bir şekilde incelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) dilekçe sundu.

İhlallerin Dünyaya Duyurulması Gerekiyor

Alkayış, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinin takip edilmesi gerektiğini ve özellikle Sednaya Cezaevi'nden gelen görüntülerin dünya genelinde büyük bir infial yarattığını vurguladı. "İnsanların hayretle karşılayacağı görüntülerle karşı karşıyayız" diyen Alkayış, bu durumu sadece izlemekle geçiştirmemek gerektiğini ifade etti.

Sednaya Cezaevi'nin İncelenmesi Talebi

Alkayış, başta Sednaya Cezaevi olmak üzere, Suriye'deki tüm cezaevlerinin insan hakları teşkilatları tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi ve raporlanması gerektiğini belirtti. "Tutuklu ve Hükümlü Hakları alt komisyonu üyesiyim. Dilekçemi verdim; komisyon olarak dünya genelinde insan hakları ihlalleriyle ilgili incelemeler yapabiliriz" ifadelerini kullandı. Alkayış, olayların sadece yüzeysel bir inceleme ile geçiştirilemeyeceğini, burada tutulan bireylerin durumu hakkında daha fazla bilgiye ulaşılması gerektiğini belirtti.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu'ndan Destek

Dilekçesinin ardından komisyon başkanının konuyla ilgili verilecek bir çalışma olduğunu ilettiğini aktaran Alkayış, TBMM'nin kısa sürede Suriye'de bir ziyaret gerçekleştirmesinin önemine dikkat çekti.

Dilekçede Yer Alan İhlaller

TBMM Başkanlığı'na sunulan dilekçede, medyada yer alan haberlere atıfta bulunularak, rejimin Sednaya Cezaevi'nde alıkoyduğu insanları insanlık dışı koşullarda tuttuğu, onlara defalarca işkence yaptığı ve sistematik bir şekilde yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığı belirtildi. Bu çerçevede, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonunun Suriye'deki durumla ilgili yerinde incelemelerde bulunmak üzere komisyon üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirilmesi talep edildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Tunç: Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Önemli Başarılar
2
Boşanma Aşamasındaki Eşini 21 Kez Bıçaklayan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
3
Gazze'deki Can Kaybı 44 Bin 875'e Ulaştı: Saldırılar Sürüyor
4
CHP'li Sarıbal: İktidar Rakamlarla Halkı Kandırıyor
5
UNRWA: Gazze'de Günlük Acı ve Eziyet Korkunç Bir Standart Haline Geldi
6
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 8 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Miçotakis ve Al Sani Suriye Gelişmelerini Görüştü

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!