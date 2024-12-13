AK Parti'li Alkayış, Sednaya Cezaevi'ndeki İhlaller İçin TBMM'ye Başvurdu

AK Parti'li Alkayış, Sednaya Cezaevi'ndeki İnsan Hakları İhlallerinin İncelenmesini İstedi

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mustafa Alkayış, Suriye'deki Sednaya Cezaevi'nde yaşanan insan hakları ihlallerinin detaylı bir şekilde incelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) dilekçe sundu.

İhlallerin Dünyaya Duyurulması Gerekiyor

Alkayış, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinin takip edilmesi gerektiğini ve özellikle Sednaya Cezaevi'nden gelen görüntülerin dünya genelinde büyük bir infial yarattığını vurguladı. "İnsanların hayretle karşılayacağı görüntülerle karşı karşıyayız" diyen Alkayış, bu durumu sadece izlemekle geçiştirmemek gerektiğini ifade etti.

Sednaya Cezaevi'nin İncelenmesi Talebi

Alkayış, başta Sednaya Cezaevi olmak üzere, Suriye'deki tüm cezaevlerinin insan hakları teşkilatları tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi ve raporlanması gerektiğini belirtti. "Tutuklu ve Hükümlü Hakları alt komisyonu üyesiyim. Dilekçemi verdim; komisyon olarak dünya genelinde insan hakları ihlalleriyle ilgili incelemeler yapabiliriz" ifadelerini kullandı. Alkayış, olayların sadece yüzeysel bir inceleme ile geçiştirilemeyeceğini, burada tutulan bireylerin durumu hakkında daha fazla bilgiye ulaşılması gerektiğini belirtti.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu'ndan Destek

Dilekçesinin ardından komisyon başkanının konuyla ilgili verilecek bir çalışma olduğunu ilettiğini aktaran Alkayış, TBMM'nin kısa sürede Suriye'de bir ziyaret gerçekleştirmesinin önemine dikkat çekti.

Dilekçede Yer Alan İhlaller

TBMM Başkanlığı'na sunulan dilekçede, medyada yer alan haberlere atıfta bulunularak, rejimin Sednaya Cezaevi'nde alıkoyduğu insanları insanlık dışı koşullarda tuttuğu, onlara defalarca işkence yaptığı ve sistematik bir şekilde yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığı belirtildi. Bu çerçevede, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonunun Suriye'deki durumla ilgili yerinde incelemelerde bulunmak üzere komisyon üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirilmesi talep edildi.