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AK Parti'li Canbey, Uluslararası Toplumu İsrail'e Karşı Harekete Geçmeye Çağırdı

Mustafa Canbey, uluslararası toplumun Gazze'deki insanlık dışı duruma derhal müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:12
AK Parti'li Canbey, Uluslararası Toplumu İsrail'e Karşı Harekete Geçmeye Çağırdı

Mustafa Canbey'den Uluslararası Topluma Çağrı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Gazze'deki insanlık dışı durum karşısında uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki insanlığa yakışmayan durumları ele alarak, 'Uluslararası toplumun, Gazze'deki bu insanlık dışı kuşatmaya ve İsrail'in soykırım niteliğindeki politikalarına karşı derhal harekete geçmesi gerekmektedir.' dedi.

Canbey, Gazze'de yaşanan durumun sadece bölge halkıyla sınırlı olmadığını, insan hakları mücadelesi veren herkes için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Gazze'deki bazı fotoğrafları gösteren Canbey, bölgedeki insanların temel gıda maddeleri için savaş verdiğini ifade ederek, bu görüntülerin vicdan sahibi herkesin yüreğini yaktığını dile getirdi.

Çarpıcı Verilerle Durumun Ciddiyeti Vurgulandı

Mustafa Canbey, Birleşmiş Milletler raporlarına dayanarak, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ölenlerin sayısının 50 bini, yaralı sayısının ise 100 bini aştığını belirtti. Ayrıca, bir milyonu aşkın insanın evsiz kaldığını ekledi. Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde insani yardımın engellenmesi sonucu çocukların açlıktan öldüğünü ifade eden Canbey, 'Yaklaşık 700 bin çocuk temel besin kaynaklarından yoksun ve açlık riski altında.' dedi.

Canbey, 'Günde ortalama 150 çocuk tedavi eksikliği ve açlık nedeniyle hayatını kaybediyor. Suya erişimi tamamen kesilen yaklaşık 2 milyon insan, salgın hastalıkların pençesinde.' ifadelerini kullandı.

İnsanlık Onuru İçin Harekete Geçme Zamanı

İsrail'in sadece Gazze'dekilere değil, insan hakları mücadelesine inanan herkese yöneldiğini söyleyen Canbey, 'Nazi rejiminin toplama kamplarında yaşattığı açlık, kıtlık ve soykırımın benzerinin bugün Gazze'de yaşandığını' belirtti.

Canbey, uluslararası toplumun sessizliğinin bu zulmü derinleştirdiğine dikkat çekerek, 'Bu kış ayında, yağan karın akıtılan kanla karışmasının önüne geçilmelidir. Daha fazla annenin yüreğine evlat acısının ateş gibi düşmesine; daha fazla çocuğun, yetimin, öksüzün kimsesiz bırakılmasına izin verilmemelidir.' ifadelerini kullandı.

Son olarak, uluslararası kurumlara duyulan güvenin zedelenmeden, insanlık onuru ve vicdanı için sürdürülebilir bir ateşkesin tesis edilmesinin şart olduğunu vurguladı. 'Tam 438 gündür bölgemizi kan deryasına çeviren bu cinnet halinin artık son bulmasını arzu ediyoruz.' şeklinde konuştu.

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