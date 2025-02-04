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AK Parti'li Dağ: Depremde İç Mimarinin Rolü Üzerine Önemli Açıklamalar

Hamza Dağ, İzmir'deki depreme dayanıklı konut sıkıntısına dikkat çekti ve harekete geçme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:52
AK Parti'li Dağ: Depremde İç Mimarinin Rolü Üzerine Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Deprem Panelinde Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınasının ardından İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda düzenlenen "Depremde iç mimarinin rolü: yasal genişleme unsurları" panelinde önemli açıklamalarda bulundu. Dağ, bu tür durumların, hepimizi yeniden düşünmeye ve konuşmaya ittiğini belirtti.

İzmir'deki Konut Sıkıntısı

Dağ, İzmir'deki mevcut konutların yüzde 60 ile 70'inin depreme dayanıklı olmadığını ifade etti. İmar barışı sürecinde İzmir'de yaklaşık 650-700 bin başvuru alındığını söyleyen Dağ, bu durumun aciliyetine dikkat çekti.

“Belki yıllardır yapılmayan ama gerekli olan bu işlerin ancak bir yerinden başlayarak çözülebileceğini vurgulayan Dağ, “25 yıldır her 5 yılda 5 bin konut dönüştürülebilmiş olsaydı, toplamda 125 bin konut dönüştürülmüştü” dedi.

Destek ve İşbirliği Çağrısı

İç mimarların bu süreçte az sorumlu kaldığını belirten Dağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yerel yönetimlerin ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Deprem sonrasında TOKİ'nin 5 binin üzerinde dayanıklı bina inşa ettiğini ve birçok ilde bu tür yapıların oluşturulduğunu aktardı.

Panelde ayrıca İç Mimar Hürana Güngör de depremlere dair bir sunum gerçekleştirdi. Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ile İzmir Kültür Sanat Fabrikası Müdürü Cengiz Topal da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağda), İç Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından 6...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağda), İç Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda düzenlenen, "Depremde iç mimarinin rolü: yasal genişleme unsurları" paneline katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağda), İç Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından 6...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağda), İç Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda düzenlenen, "Depremde iç mimarinin rolü: yasal genişleme unsurları" paneline katıldı.

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