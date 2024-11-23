AK Parti'li Demiröz'den Muhalefete Çağrı: 'Ülkenizi Sevin'

Demiröz, Kırklareli'nde Partisinin Kongresinde Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, partisinin Kırklareli'ndeki ilçe kongresinde önemli mesajlar verdi. Demiröz, "Cumhur İttifakı'yla beraber bu ülkeye sımsıkı sarılmış, hizmet etmeye çalışıyoruz. Ey muhalefet, sizler de birlikte olun, ülkenizi sevin." dedi.

Hizmette Ayrımcılık Yok

Demiröz, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, partisinin hiçbir etnik milliyetçilik veya ayrımcılık yapmadan ülke genelinde eşit hizmet sağladığını vurguladı. İnsan odaklı bir hizmet anlayışlarının olduğunu belirten Demiröz, "Gönül coğrafyalarımız sadece Türkiye ile sınırlı değil," ifadelerini kullandı.

Liderlik Vurgusu

Türkiye'nin mazlum ülkelere liderlik yaptığını belirten Demiröz, "Başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Allah'a hamdolsun," dedi. Dünya genelinde adından en fazla bahsedilen liderlerin başında Erdoğan'ın geldiğini savundu.

Seçim Kurgusu Üzerine Eleştiriler

Demiröz, muhalefet partilerinin projelerinin eksik olduğunu vurgulayarak, "Büyükşehirlerde yaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Adamların yönetimle ilgili bir derdi yok," dedi. Ana muhalefet partisi liderlerinin kim olduğunu halkın dahi bilmediğini belirten Demiröz, muhalefetin tutarsızlığını eleştirdi.

Türkiye'nin Ekonomik Başarısı

Demiröz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmamasıyla ilgili eleştirilerde bulunarak, şu anda Türkiye'nin ekonomisinin her yıl büyüdüğünü ve dünyada 17. sırada, satın alma paritesine göre 11. sırada olduğunu söyledi. "İngiltere 10'uncu, biz 11'incüyüz," dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkat çeken Demiröz, emperyalist güçlerin Türkiye'yi durduramayacağına inandığını ifade etti. "Bu ülkede birlik, beraberlik olduktan sonra hiç kimse bu ülkeyi durduramaz," dedi.

Gelecek İçin Ümidini Kaybetmiyor

Ekonomik şartlar üzerinde çalışmalarına devam ettiklerini belirten Demiröz, 2025 yılında emeklilerin ve asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini kaydetti. "Birlik, beraberlik içerisinde olalım. AK Parti'nin daha çok hizmet edeceği yıllar var," şeklinde konuştu.

Kongrede AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ve Merkez İlçe Başkanı Bahadır Kovankaya da konuşma yaptı. Seçim sonrası Kovankaya, yeniden başkan seçildi. Kongreye Belediye Başkanı Derya Bulut da katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde AK Parti Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde AK Parti Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.