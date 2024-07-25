AK Parti'li Emre Çalışkan'dan Sahipsiz Köpekler Üzerine Önemli Uyarı

Emre Çalışkan'dan Sahipsiz Köpekler Üzerine Kritik Açıklama

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Türkiye'deki sahipsiz köpek sorunu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkemizde şu anda 4 milyon sahipsiz köpek bulunduğunu ve bu sayının 2030 yılına kadar 50 milyona ulaşabileceğine dair simülasyonların yapıldığını belirtti.

Hayvanları Koruma Kanunu Gözden Geçirilmeli

Çalışkan, ayrıca Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin komisyon çalışmalarının tamamlandığını hatırlattı. 2004 yılında çıkarılan mevcut kanunun güncellenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Köpek Saldırıları ve Trafik Kazaları

Son üç yılda 4 bin 269 sahipsiz köpek saldırısı meydana geldiğini söyleyen Çalışkan, bu saldırılar neticesinde 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 389 yaralı ve 6 bin 530 mağdur olduğunu ifade etti. Bu durumun trafik kazalarına da yol açtığını vurgulayan Çalışkan, 2 bin 666 trafik kazası meydana geldiğini sözlerine ekledi.

Kuduz Riski ve Saldırganlık Sorunu

Kuduz riski ve çiftlik hayvanlarına yönelik saldırıların da bu kanun değişikliğini zorunlu kıldığını belirten Çalışkan, Türkiye'nin sahipsiz köpek popülasyonu nedeniyle kuduz riski yüksek ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Uyguladığımız Yöntemler Yetersiz

Çalışkan, Türkiye'deki 322 hayvan barınağı105 bin köpek kapasiteleri bulunduğunu söyledi. Ancak, sahipsiz hayvanların kısırlaştırmasının uzun dönemde popülasyon artışını engellemeyeceğini savunarak, bilimsel araştırmalara göre, sürüler halinde gezen hayvanların kısırlaştırılmasının saldırganlığı artırdığı bilgisini paylaştı.

Sonuç olarak, Türkiye'de uygulanan "yakala, kısırlaştır, sal" tekniğinin etkili olmadığını vurgulayan Çalışkan, dünyadaki başarılı uygulama örneklerine de dikkat çekerek, bu sorunun çözümü için daha etkili stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.