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AK Parti'li Halit Yerebakan'dan Yenidoğan Suç Çetesi Açıklaması

Yerebakan, yenidoğan çetesi soruşturmasını değerlendirerek devletin mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:47
AK Parti'li Halit Yerebakan'dan Yenidoğan Suç Çetesi Açıklaması

Halit Yerebakan'dan Yenidoğan Çetesi Üzerine Açıklama

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, "yenidoğan çetesine" yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yerebakan, bu suç örgütünün varlığının sağlık sistemine duyulan güveni tehdit ettiğini belirtti.

Devletin Kararlılığı

Yerebakan, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu çetenin yenidoğan üniteleri üzerindeki skandalının kabul edilemez ve insanlık değerlerine aykırı olduğunu ifade etti. Yerebakan, "Devletimiz ve hükümetimiz, bu tür suç yapılanmalarıyla mücadelede kesinlikle taviz vermemiştir ve vermeyecektir." şeklinde konuştu.

Suçların Dehşeti

Savunmasız bebeklerin hayatlarını tehdit eden bu çetenin gerçekleştirdiği eylemler karşısında öfkesinin tarif edilemez olduğunu vurgulayan Yerebakan, çetenin diyaloglarının duyulmasının kendisini derinden sarstığını ifade etti. "Bu vicdansız suç örgütünün varlığı, sağlık sistemimize duyulan güveni sarsabilecek bir tehdit oluşturmuştur. Ancak devletimiz bu konuda kararlıdır," dedi.

Adaletin Zamanı

Yerebakan, Bakanlığın ve kendilerinin soruşturmayı yakından takip ettiğini belirterek, "Bu korkunç olaylara göz yummuş veya ortak olmuş herkes, adalet önünde hesap verecek." dedi. Yıllardır inşa edilen güçlü sağlık sisteminin böyle olaylarla lekelenemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Sağlık Emekçilerine Destek

Yaşanan bu menfur olay sebebiyle sağlık emekçilerinin haksız yere zan altında bırakılmaması gerektiğini savunan Yerebakan, bebeklerin ailelerine sabır ve başsağlığı diledi. "Ülkemizde her bir vatandaşımızın sağlığı en önemli önceliğimizdir. Yenidoğan bebeklerimizin sağlık ve güvenliği hepimizin sorumluluğudur," diyerek sözlerini tamamladı.

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