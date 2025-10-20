AK Parti'li Hasan Basri Yalçın Kastamonu'da Ziyaretlerde Bulundu

Valilik, muhtar dernekleri ve esnaf temasları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Kastamonu'da bir dizi ziyarette bulundu. Temasları kapsamında kent yönetimi, muhtarlarla bir araya gelişler ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kastamonu Valiliği'ni ziyaret eden Yalçın, Kastamonu Valisi Meftun Dallı ile sohbet etti.

Daha sonra Kastamonu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Yalçın, muhtarlarla bir araya gelerek dernekteki Muhtarlık Müzesi'ni gezdi. Dernek Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, Yalçın'a ziyaretleri için teşekkür etti.

Yalçın, ayrıca Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şubesi'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Ahmet Şatırgil ile görüştü.

Muhtarlığın önemine vurgu yapan Yalçın, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Program kapsamında Yalçın, kentte ayrıca esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Yalçın'ın Kastamonu ziyaretlerine AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, İl Genel Meclis Başkanı Doğan Ünlü ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sağ 2), Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu. Kastamonu Muhtarlar Derneğinde muhtarlarla bir araya gelen Yalçın, buradaki Muhtarlık Müzesi'ni gezdi.