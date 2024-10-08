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AK Parti'li Hasan Turan'dan Filistin'e Destek Çağrısı

Hasan Turan, Filistin'e yapılan saldırılara karşı durulması gerektiğini vurguladı. Ortadoğu’da ateşkes için acil önlem çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:33
AK Parti'li Hasan Turan'dan Filistin'e Destek Çağrısı

AK Parti'li Turan'dan Filistin İçin Güçlü Açıklama

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Filistin'deki duruma dikkat çekti. "Orta Doğu'daki bu ateş bir an önce söndürülmeli, azgın işgalciler durdurulmalıdır. Derhal ateşkes sağlanmalıdır. Eğer bu yapılmazsa Orta Doğu'daki ateş tüm dünyayı yakacaktır" ifadelerini kullandı.

Yılda Binlerce Can Kaybı

Turan, Gazze'deki soykırıma vurgu yaparak, "Son bir yılda 17 bin çocuk, 11 bin 487 kadın ve 14 bin erkek vahşice katledilmiştir. 25 bin çocuk anne ve babasını kaybetmiştir" dedi.

Uluslararası Tehditlere Dikkat

Turan, BM'nin varoluşsal görevini yerine getiremediğini belirterek, "BM, insanlığa karşı olan bu caniliği unutmayacaktır" dedi. "Batı'nın ikiyüzlü politikaları devam ediyor. Bu zulümlere sessiz kalmak olanaksız," diyerek Batılı devletleri eleştirdi.

Ateşkes Çağrısı ve Direniş

"7 Ekim artık bir yıl dönümü değil, tarihin yeni bir başlangıcıdır. Orta Doğu, işgal çetelerinin keyfine terk edilemez, bu saldırılar derhal durdurulmalıdır" şeklinde konuştu. Filistin bayraklarıyla düzenlenen gösterilerde, "İnsanlık onuru siyonizmi yenecek" ve "Kudüs yürek yangınımızdır" gibi mesajlar verildi.

Hasan Turan, zulmün sona ermesi ve barışın sağlanması için acilen tüm dünya devletlerine seslenerek, "İnsanlık onurunu korumak, ortak bir sorumluluktur" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan...

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Meclis'te basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri ile Meclis'te temsil edilen bazı siyasi partilerden milletvekilleri de katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan...

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Meclis'te basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri ile Meclis'te temsil edilen bazı siyasi partilerden milletvekilleri de katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan...

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Meclis'te basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri ile Meclis'te temsil edilen bazı siyasi partilerden milletvekilleri de katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan...

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Meclis'te basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri ile Meclis'te temsil edilen bazı siyasi partilerden milletvekilleri de katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan...

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Meclis'te basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri ile Meclis'te temsil edilen bazı siyasi partilerden milletvekilleri de katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan...

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Meclis'te basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri ile Meclis'te temsil edilen bazı siyasi partilerden milletvekilleri de katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan...

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Meclis'te basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri ile Meclis'te temsil edilen bazı siyasi partilerden milletvekilleri de katıldı.

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