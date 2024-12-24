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AK Parti'li İnan: '22 Yılda Sessiz Devrimler Gerçekleştirdik'

Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in Tire ilçesinde önemli projelerle birlikte Türkiye'nin dönüşümünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:07
AK Parti'li İnan: '22 Yılda Sessiz Devrimler Gerçekleştirdik'

İnan, İzmir'de Projeleri Tanıttı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yılda gerçekleştirilen sessiz devrimleri ve Türkiye'nin çağ atladığını belirtti. İnan, bu açıklamalarını İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen kaymakamlık hizmet binasının açılış töreninde yaptı.

Yeni Hizmet Binasının Açılışı

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, kaymakamlık binasının hayırlı olmasını dileyerek, yapımına katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'a teşekkürlerini iletti.

İnan, Tire'deki projelere yönelik Ankara'da önemli görüşmeler yaptıklarını vurgulayarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan destek aldıklarını ifade etti. Tire-Belevi arasındaki Çayırlı yolunun 7 kilometrelik kısmı için ihale süreçlerinin başladığını açıklayan İnan, bakanlığın kararlılığı ile bu projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.

Konut Projeleri ve Gelecek Vizyonu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ aracılığıyla ilçeye 500 konut inşa edeceğinin müjdesini veren İnan, şu sözleri dile getirdi: "Türkiye'nin büyümesi için AK Parti birçok projeyi hayata geçirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 22 senede gerçekten çok sessiz devrimler gerçekleştirdik. Ülkemizi büyüttük ve 'yapılamaz' denilenleri başardık."

Daha uyumlu bir yerel yönetim anlayışı için çalışmalarını sürdüren İnan, gençlerin, kadınların ve esnafın taleplerinin dikkate alınmasını istedi. "Yerel yönetimler seçiminde verilen sözleri bu beyzadelere anlatın," diyerek, vatandaşların katılımının önemine dikkat çekti.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Törenin ardından protokol üyeleri, yeni kaymakamlık binasının açılış kurdelesini keserek, hizmetin başlamasını simgelediler. Açılış törenine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde, yeni yapılan kaymakamlık hizmet binasının açılışı yapıldı. Törene AK...

İzmir'in Tire ilçesinde, yeni yapılan kaymakamlık hizmet binasının açılışı yapıldı. Törene AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan (sağ5), İzmir Valisi Süleyman Elban (sağ4), AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (sağ6) katıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde, yeni yapılan kaymakamlık hizmet binasının açılışı yapıldı. Törene AK...

İzmir'in Tire ilçesinde, yeni yapılan kaymakamlık hizmet binasının açılışı yapıldı. Törene AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan (sağ5), İzmir Valisi Süleyman Elban (sağ4), AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (sağ6) katıldı.

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