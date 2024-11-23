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AK Parti'li İnan: Belediye Başkanlığı Kıymetsiz Değil, Ülkeye İhanettir

Eyyüp Kadir İnan, Ödemiş Kongresi'nde belediyecilik iddialarını eleştirerek İzmir'i savundu.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 22:10
AK Parti'li İnan: Belediye Başkanlığı Kıymetsiz Değil, Ülkeye İhanettir

AK Parti'li İnan: Belediye Başkanlığı Kıymetsiz Değil, Ülkeye İhanettir

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, partisinin Ödemiş İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada belediye başkanlığının önemine vurgu yaptı. İnan, "Belediye başkanlığı, terör örgütleriyle çıkar birlikteliği yapacak kadar kıymetsiz bir görev değil. Milletin kendilerine emanet ettiği görevi örgütlere dağıtarak bu ülkeye ihanet ettiler" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 22 Yıllık Başarıları

Ödemiş'teki düğün salonunda düzenlenen kongrede konuşan İnan, AK Parti'nin son 22 yılda Türkiye'yi ileriye taşıdığını belirtti. Kısa sürede önemli projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan İnan, "Kriz tellallarına bakmayın. Milletimizi devletiyle barıştırdık, her alanda özgürleştirdik" dedi.

CHP'nin İzmir Performansı

İnan, CHP'nin yerel seçimlerde İzmir'de 28 belediyeyi kazanmasına rağmen hiçbir şey yapmadığını ifade etti. "Seçimlerin üstünden 8 ay geçti. Bir şey yaptıkları var mı? Yok ve hiçbir şey yapamazlar. İzmir’i talan ve yağma edilmesi gereken bir şehir olarak görüyorlar" şeklinde konuştu.

İzmir'in Su Ücretleri ve Temizlik Problemleri

İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin en pahalı su ücretini aldığına rağmen İzmir Körfezi’ni temizleyemediğini dile getirdi.

Ödemiş ve Kuvayımilliye

İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Partililerle olan ittifakını eleştirerek, "Çakırcalı Mehmet Efe, Kamalı Zeybek Mustafa ve Ödemiş efelerinin yüzüne bakamazsınız. Ama ben eminim ki efeler diyarı Ödemiş, sizi ilk durakta o otobüsten indirecek. Kuvayımilliye şehri İzmir, sizi ilk durakta indirecek" dedi.

Kongrede Alınan Görevler

Kongrede Murat Öncel başkanlığa seçilirken, aynı gün AK Parti Kiraz 8. Olağan İlçe Kongresi'nde ise İsmail Çavuş başkan oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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