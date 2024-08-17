AK Parti'li İnan'dan CHP'li Yücel'e Sert Tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan Tepkiler

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in son açıklamalarına yönelik sert bir tepki gösterdi.

TBMM'deki Tartışmalar

İnan, yazılı açıklamasında; Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın Meclis'te yer alan iktidar grubuna yönelik "haysiyetsiz, terörist" ifadelerini kullandığını hatırlattı. "Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bir bireyin eylemleri, yumrukla asla kıyaslanamaz. Bu tür sözlü saldırılara karşı koymak zorundayız" açıklamasında bulundu.

Yücel'e Sert Yanıt

İnan, Yücel'in daha önce yaptığı açıklamaları da eleştirerek, "Milletin kürsüsünden hakaretler edileceğine, tehditler savrulmasına kimse sessiz kalamaz. CHP, HDP ve TİP'in gerçek yüzünü biliyoruz. Ancak CHP'lilerin bu gruplara karşı sergilediği tavırlar bizleri her defasında şaşırtıyor" dedi.

Deniz Yücel'in dostlarının devlete yönelik hakaret içeren söylemleri olduğuna dikkat çeken İnan, "Yücel, İzmirli değil, İzmir'e de layık değil. Memleketin hakkını savunanların karşısında duracak bir üslup benimsememelidir. İzmir; devlete düşmanlık edenlere asla sahip çıkmaz,” şeklinde konuştu. 9 Eylül için Uyarı

İnan, son olarak, "9 Eylül yaklaşıyor, Deniz Yücel, dersine iyi çalış!" şeklinde uyarıda bulundu.