AK Parti'li İnan'dan İsrail'in Sumud Filosu Saldırısına Sert Tepki

Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan'dan açıklama

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepkisini açıkladı.

"İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosu'na yönelik saldırısı, masum sivillere karşı işlenmiş yeni bir suçtur."

İnan, denizlere açılan gönüllülerin hedef alınmasının İsrail'in korkaklığının ve çaresizliğinin göstergesi olduğunu söyledi.

"Mazlum coğrafyaların sesi olmak için denizlere açılan gönüllüleri hedef almak, İsrail'in korkaklığının ve çaresizliğinin göstergesidir."

Genel Sekreter, saldırıyı kınayarak bu tür saldırıların Sumud hareketinin kararlılığını kıramayacağını vurguladı.

"Katil devlet hangi barbarlığın altına imza atarsa atsın, Sumud'un yürüyüşü hiçbir zaman durmayacak."