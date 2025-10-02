AK Parti'li İnan'dan İsrail'in Sumud Filosu Saldırısına Sert Tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısını 'masum sivillere karşı işlenmiş yeni bir suç' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 00:04
AK Parti'li İnan'dan İsrail'in Sumud Filosu Saldırısına Sert Tepki

AK Parti'li İnan'dan İsrail'in Sumud Filosu Saldırısına Sert Tepki

Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan'dan açıklama

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepkisini açıkladı.

"İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosu'na yönelik saldırısı, masum sivillere karşı işlenmiş yeni bir suçtur."

İnan, denizlere açılan gönüllülerin hedef alınmasının İsrail'in korkaklığının ve çaresizliğinin göstergesi olduğunu söyledi.

"Mazlum coğrafyaların sesi olmak için denizlere açılan gönüllüleri hedef almak, İsrail'in korkaklığının ve çaresizliğinin göstergesidir."

Genel Sekreter, saldırıyı kınayarak bu tür saldırıların Sumud hareketinin kararlılığını kıramayacağını vurguladı.

"Katil devlet hangi barbarlığın altına imza atarsa atsın, Sumud'un yürüyüşü hiçbir zaman durmayacak."

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Can Holding soruşturmasında Atilla Ciner ve Gökhan Şen için tutuklama talebi
2
Berlin'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi: 300 Kişi Protestoda
3
Samsun ve Çorum'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Protesto Edildi
4
Kurtulmuş: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı 'Uluslararası Hukuk İhlali'
5
Adalah'dan İsrail'e Çağrı: Küresel Sumud Filosu'na Yasadışı El Koyma Durdurulsun
6
İspanya Dışişleri, Küresel Sumud Filosu için daimi izleme birimi kurdu
7
Dışişleri Bakanlığı: Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırısı 'Terör Eylemi'

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin