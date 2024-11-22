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AK Parti'li İnan'dan İzmir Körfezi Tehditi: 'Foseptik Çukuru Haline Getirdiniz'

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Urla kongresinde İzmir Körfezi'nin durumunu sert sözlerle eleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:55
AK Parti'li İnan'dan İzmir Körfezi Tehditi: 'Foseptik Çukuru Haline Getirdiniz'

İnan, İzmir Körfezi'ni Sert Sözlerle Eleştirdi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, partisinin Urla İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada İzmir Körfezi'nin kötü durumunu eleştirdi. İnan, "İzmir Körfezi'ni resmen foseptik çukuruna çevirdiniz. Şehrin kanalizasyonunu İzmir Körfezi'ne boşaltarak mı İzmir'i seveceksiniz?" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Yönetimi Üzerine Değerlendirmeler

Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede konuşan İnan, partilerinin Türkiye'yi her zaman ileriye götürdüğünü belirtti. Gençlik kolları kongrelerinin devam ettiğini ve 23 yılın ardından partilerine duyulan ilginin hala büyük olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan sevginin önemine dikkat çekti.

İzmir'in Problemleri ve CHP Eleştirisi

İnan, son 25 yıldır CHP'nin yönetiminde olan İzmir'in yerel yönetim hizmetlerinden mahrum kaldığını savundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için düzenlediği toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılmadığını bildirdi.

İnan, "İzmirliler yaşananları çok iyi takip ediyor. İzmir milletvekilleri, İzmir'i sevmekten bahsediyor. Yesinler sizin İzmir sevginizi," diyerek sert bir eleştiri yöneltti. 25 yılın ardından yapılan uygulamaların İzmir halkının geleceğinden çalındığını öne sürdü.

Kavanoz Numunesi ve Yerel Yönetim Eleştirileri

İnan, Bakan Murat Kurum'un İzmir Körfezi'nden aldığı bir kavanoz numunesini TBMM'ye getirmesini örnek göstererek, bu kavanozun CHP'nin yerel yönetim anlayışının bir yansıması olduğunu dile getirdi. Ayrıca, CHP'li belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet iddialarını gündeme getirdi.

Belediyenin Sorunları ve Yeni Başkan

İnan, Selçuk Belediyesi'nin gelirlerinin büyük kısmının otoparklardan sağlandığını ve bu durumun belediyecilik anlayışını sorgulattığını ifade etti. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da CHP'li belediyelerin yarımada bölgesindeki kanalizasyon sorununu çözemediklerini vurguladı.

Ayrıca, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da konuşma yaptığı kongrede Barış Bükülmez yeni ilçe başkanı olarak seçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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