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AK Parti'li İnan: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Hizmet' Eleştirisi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, vatandaşların umutlarını kaybettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:01
AK Parti'li İnan: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Hizmet' Eleştirisi

İnan'dan Önemli Açıklamalar

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ümidini kesen vatandaşların sorunları kendilerine ilettiğini ve bu sorunları çözmek adına çalıştıklarını bildirdi.

Hizmet Beklentileri

Partisinin Tire ilçe başkanlığını ziyaret eden İnan, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in her ilçesinde önemli eserlere imza attıklarını vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle Tire-Belevi arasında Çayırlı bölgesinde 7 kilometrelik yol için ihale yapıldığını hatırlatarak, bu yolun 2025 yılında hizmete alınmasının planlandığını dile getirdi.

Yeni Konut Projeleri

İnan, TOKİ aracılığıyla ilçeye yapılacak 500 konut projesinin müjdesini verirken, ihalenin gelecek aylarda gerçekleştirileceğini belirtti.

CHP'li Belediyelere Eleştiri

Eyyüp Kadir İnan, Suriye'deki gelişmelere de değinerek, vatandaşların sığınmacılara sahip çıkma konusundaki duyarlılıklarını takdir etti. Ancak, İzmir'in CHP-li yerel yönetimlerden hak ettiği hizmetleri alamadığını savundu. İnan, "10 aydır büyük bir tembellikle yönetilen büyükşehir belediyesi var. Gözlerinin önündeki durumu bile çözemiyorlar. İzmirli hemşehrilerimiz büyükşehir yönetiminden ümidi kesmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

Hizmet İradesi ve Vaatler

İnan, mevcut belediye yönetiminin sorunlara çözüm iradesinin zayıf olduğunu belirterek, "Sorunları çözme konusunda bu aldatmacaya karşıyız. Bu dönem istismar siyaseti defterini kapatmak istiyoruz," dedi.

İl Başkanı'ndan Mesaj

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise 12 Ekim'de başlayan ilçelerdeki kongre süreçlerinin tamamlandığını açıkladı. Saygılı, İzmir'in yerel yönetimlerin çözmesi gereken sorunlarla boğuştuğunu vurgulayarak, "Kentin sorunlarının çözülmesi için her zaman göreve hazırız," dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan (sağ 2), partisinin...

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan (sağ 2), partisinin Tire ilçe başkanlığını ziyaret etti. İnan'a, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (solda) da eşlik etti.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan (sağ 2), partisinin...

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan (sağ 2), partisinin Tire ilçe başkanlığını ziyaret etti. İnan'a, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (solda) da eşlik etti.

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