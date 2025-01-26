AK Parti'li Kaya: 'AK Parti Bir Kadın Hareketidir'

AK Parti'li Kaya, Kadınların Rolünü Vurguladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Muğla 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kadın hareketi olduğunu ifade ederek, "AK Parti kadınların omuzlarında, sırtlarında yükleyip taşıdığı ve bugünlere getirdiği bir dava hareketidir" dedi.

Partinin Başarısında Kadınların Önemi

Kaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, kadınların partinin başarısında kritik bir rol oynadığını belirtti. Dünyanın en büyük siyasi kadın hareketine sahip olduklarını söyleyen Kaya, AK Parti’nin bir dava partisi olduğunu vurguladı.

Ötekileştirme Eleştirisi

Kaya, CHP’nin ülkedeki kadınlara yönelik ötekileştirmelerini eleştirerek, "Ülkeye en büyük zulmü CHP zihniyetinin yaptığını" dile getirdi. 28 Şubat döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınlara yönelik baskıları kaldırdığını söyledi.

Güçlü Kadınlar, Güçlü Teşkilatlar

Kaya, kadınların önündeki engelleri kaldırmak için mücadele ettiklerini belirterek, güçlü kadın kollarının güçlü teşkilatları beraberinde getireceğini ifade etti. "Eğer partimizin kadın kolları güçlüyse biz çok daha güçlüyüz" diyen Kaya, 2029 yerel seçimlerine yönelik hazırlıkların bugünden yapılması gerektiğini vurguladı.

Dünyanın Vicdanı Olmak

Kaya, Türkiye’nin insanlığın sesi olduğunu ve kadınların mücadelesinin tarih boyunca sürdüğünü aktardı. "Bu ülkenin kadınları, cesur ve çalışkandır. Kurtuluş Savaşı’ndan bugüne kadınlar hep en ön safta yer almıştır," dedi.

Teşkilat İçin Gönül Seferberliği

Kaya, mahallelerde gezerek ve gönül alarak çalışılması gerektiğini belirterek, AK Parti kadınlarına "Sıkılmadık el, kazanılmadık gönül bırakmamalıyız" çağrısında bulundu.

Güçlü Türkiye İçin Birlikte Çalışacağız

Kaya, "Bu ülkenin kadınları bugün dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu şefkatli, vicdanlı kadınlardır. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik. Hep birlikte güçlü ve büyük Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz," diye ekledi. Programda, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete de yer aldı. Ayrıca, kongrede AK Parti Muğla Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Nur Özel seçildi.