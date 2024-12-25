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AK Parti'li Lütfi Bayraktar'dan Dünya Kooperatifçilik Günü Kutlaması

Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Dünya Kooperatifçilik Günü'nde kooperatiflerin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:10
AK Parti'li Lütfi Bayraktar'dan Dünya Kooperatifçilik Günü Kutlaması

AK Parti'li Lütfi Bayraktar'dan Dünya Kooperatifçilik Günü Kutlaması

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Dünya Kooperatifçilik Günü'nü kutladı. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir'deki patlama ve kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılara acil şifalar istedi.

Suriye’ye Destek Sürecek

Bayraktar, Suriye'deki 60 yıllık zulüm düzeninin sona erdiğini belirterek, Türkiye'nin bu süreçte Suriye'ye verdiği desteğin devam edeceğini ifade etti.

Kooperatifçiliğin Önemi

Dünya Kooperatifçilik Günü vesilesiyle tüm kooperatifleri tebrik eden Bayraktar, "Bütün kooperatiflere ortak olan, üye olan, emeğini katanların Kooperatifçilik Günü'nü kutluyorum. Bir araya gelmenin, dayanışmanın en iyi örneklerini verdikleri için onları kutluyorum." şeklinde konuştu.

Kooperatiflerin tarihçesi hakkında da bilgi veren Bayraktar, kooperatiflerin asıl amacının piyasayı dengelemek olduğunu vurguladı. Türkiye’deki en demokratik yapılardan birinin kooperatiflerde olduğunu belirten Bayraktar, göreve gelen kişilerin uzun süre bu görevde kalmasına yönelik yanlış algılara dikkat çekti.

Kooperatifçilik Eylem Planı

Bayraktar, 2025-2029 yıllarını kapsayacak bir Kooperatifçilik Eylem Planı'nın mevcut olduğunu kaydederek, "Hükümetimiz, kooperatifçiliğin önemini kavramış ve bu yönde çalışmalar yapıyor. Dünyadaki önemini kavramış olarak pozitif bir yaklaşım sergiliyor. Hükümetimiz kadın kooperatiflerine öncelik veriyor." dedi.

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