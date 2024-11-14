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AK Parti'li Lütfi Bayraktar'dan Kahverengi Kokarca ile Mücadele Çağrısı

Lütfi Bayraktar, kahverengi kokarca zararlısı için topyekun mücadele gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 18:36
AK Parti'li Lütfi Bayraktar'dan Kahverengi Kokarca ile Mücadele Çağrısı

AK Parti'li Lütfi Bayraktar'dan Mücadele Çağrısı

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelenin, yalnızca devlet veya vatandaş eliyle değil, topyekun yapılması gerektiğini belirtti.

Kahverengi Kokarca'nın Tehditi

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kahverengi kokarcanın tarımda ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Bayraktar, bu zararlının birçok bitkiden beslenen ve Türkiye'nin en büyük tarım zararlısı olarak öne çıktığını vurguladı.

Fındık üretimi yapılan bölgelerde büyük zarara neden olan kahverengi kokarca, verim kaybına yol açarken, Bayraktar, bu zararlıya karşı verilen mücadelenin zor olduğunu belirtti.

Devletin Almış Olduğu Önlemler

Hükümetin kahverengi kokarca ile mücadelesi hakkında bilgi veren Bayraktar, 2023 yılında Bakanlık aracılığıyla Kahverengi Kokarca Eylem Planı'nın uygulamaya geçirildiğini ve 2024 yılında Kahverengi Kokarca ile Mücadele Seferberliği'nin başlatıldığını söyledi.

Kamu spotlarının hazırlandığını ve 35 ilde 196 ilçede takip sistemlerinin kurulduğunu belirten Bayraktar, 121 bin 561 üreticiye bilgilendirme yapıldığını ifade etti. Ayrıca, fındıkta kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 4'ü kimyasal olmak üzere 5 ürün ruhsatlandırıldığını ve 81 ilde tedbirlerin alınmaya başlandığını bildirdi.

Samuray Arısı Uygulaması

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev alan Bayraktar, 2024 yılında 207 bin samuray arısının bu zararlının bulunduğu alanlara salındığını; gelecek yıl ise 1 milyon samuray arısı üretiminin planlandığını ve bu arıların da zararlı alanlara salınacağını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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