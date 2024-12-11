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AK Parti'li Mahmut Rıdvan Nazırlı: "Devletimiz Suriye'nin Her Metrekaresinden Haberdardır"

AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı, Suriye ile ilgili devletin farkındalığını vurguladı, Gazze'deki insanlık suçlarını kınadı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 18:16
AK Parti'li Mahmut Rıdvan Nazırlı: "Devletimiz Suriye'nin Her Metrekaresinden Haberdardır"

AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı'dan Suriye Açıklamaları

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Nazırlı, "Devletimiz her şeyin farkındadır ve Suriye'nin her metrekaresinden haberdardır. Şayet bu başarının sonunda bir hesaplaşma olacaksa, devletimiz bu hesaplaşmaya da hazırdır" dedi.

İsrail'in Gazze'deki İnsanlık Suçları

Nazırlı, toplantıda İsrail'in Gazze'deki insanlık suçlarını kınayarak, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışındaki pek çok ülkenin sessiz kaldığını belirtti. "Herkes üç maymunu oynuyor. Lanet olsun bu zulmü yapanlara, bu zulme sessiz kalanlara ve açık ya da örtülü destek olanlara" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Suriye'deki Durum

Suriye'de gelecekle ilgili soruların anlamını yitirdiğini ifade eden Nazırlı, "Tüm bu mücadele ve bütün riskler, zindandan kurtulan ve annesine kavuşan, ilk defa gökyüzü ile tanışan bir yavrumuzun gözlerinde oluşan mutluluk için değer" şeklinde konuştu.

Devletin Hazırlığı

Nazırlı, devletin her an duruma müdahale edeceğini vurgulayarak, "Gönlünüz rahat olsun. Gerekeni gerekli vakit yapmıştır, yapacaktır" diye ekledi.

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