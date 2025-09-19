AK Parti'li Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'daki orman yangınını yerinde inceledi

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:12
Yerinde inceleme ve vatandaşlarla görüşme

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'nde başlayıp İspatlı ve Kargıcak mahallelerine sıçrayan orman yangını nedeniyle bölgedeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Aliefendi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit eden yangında, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Gazetecilere bilgi veren Çavuşoğlu, gece saatlerinde hava araçlarının müdahale edemediğini ancak karadan tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi. Sabah saatlerinden itibaren ise uçaklar ve helikopterler müdahaleye katıldı.

Çavuşoğlu, bir taraftan yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını, diğer taraftan rüzgarın yön değiştirmesiyle daha önce sönen noktaların yeniden alevlendiğini belirtti. Alevlerin konutlara sıçramasını önlemek için yoğun bir çalışmanın yürütüldüğünü vurguladı.

Çok şükür can kaybımız yok, fakat bir araç yanmış; ayrıca inşaatı devam eden bir iki binada ve yıllardır kullanılmayan metruk bir evde hasar oluştu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bölgedeki çalışmaları yakından takip ettiğini söyleyerek, 'İnşallah en kısa zamanda yangını kontrol altına alırız ve soğutma çalışmalarını yaparız.' ifadelerini kullandı.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'nde başlayıp İspatlı ve Kargıcak mahallelerine sıçrayan orman yangını nedeniyle bölgedeki vatandaşlarla görüştü. Çavuşoğlu, bölgedeki incelemelerin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

