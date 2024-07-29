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AK Parti'li Sırakaya'dan İsrail Bakanı'na Sert Tepki

Zafer Sırakaya, İsrail Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik sözlerine sert yanıt vererek masum kanına sessiz kalanlara da seslendi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:27
AK Parti'li Sırakaya'dan İsrail Bakanı'na Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'dan Sert Açıklama

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine karşı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, tepkisini dile getirdi.

Sırakaya, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'de dökülen masum kanına İsrail ile birlikte bu soykırım ve katliama sessiz kalan ülke, hükümet ve siyasiler de bu zorbalığa ortak olmuşlardır." ifadesini kullandı.

İsrail Hükümeti ve Geçmişi

Sırakaya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetinin tarihinin "şan ve şerefle değil, dökülen kan, akıtılan gözyaşı, işlenen suç ve zulümle yazıldığını" belirterek, bunu bir hezeyan olarak nitelendirdi.

Ayrıca, Sırakaya, "Katz'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik aşağılayıcı benzetmesini kınıyoruz. Gerçek anlamda insanlığı vicdana, dünyayı adalet ve eşitliğe davet eden tek lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." diyerek sözlerini tamamladı.

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