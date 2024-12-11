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AK Parti'li Yalçın: 'Türkiye'nin Duruşu, Mazlumların Kalbinde İz Bıraktı'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Dünya İnsan Hakları Günü'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin mazlumlarla dayanışmasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 17:02
AK Parti'li Yalçın: 'Türkiye'nin Duruşu, Mazlumların Kalbinde İz Bıraktı'

Yalçın, Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda yaptığı konuşmada, "Dünyanın dört bir tarafındaki mazlumlar için Türkiye'nin duruş ve söylemleri, Gazze başta olmak üzere tüm o coğrafyalardaki insanların kalbinde muazzam izler bıraktı." ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları Konusunda Büyük İlerlemeler

Yalçın, insan haklarının yerle bir edildiği bir dönemde yaşandığını belirterek, "Dünyada insan haklarının Gazze başta olmak üzere birçok yerde yer ile yeksan edildiği bir dönemden geçiyoruz." dedi.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışından ödün vermeyen bir ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Yalçın, toplumun bu gururu paylaştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özverisi

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaseti insana hizmet etme amacıyla yürüttüğünü hatırlatarak, "Yaşananlara baktığımızda insana hizmet siyasetinin ne büyük karşılıklar bulduğunu görebiliriz." dedi. İnsan haklarının birçok alanda kaydedilen ilerlemeleri ise şöyle sıraladı:

  • Başörtüsü zulmüne son verilmesi
  • Katsayı adaletsizliğinin ortadan kaldırılması
  • Kürtlerin kendi dillerinde konuşabilmesi
  • Alevi kimliğinin tanınması
  • Azınlık haklarının genişletilmesi
  • Kadına karşı şiddetle mücadele
  • Engelliler ve çocuk hakları

Yalçın, herkesin Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirterek, Türkiye'nin insana hizmet siyasetinin uluslararası ölçekte de etkili olduğunu ifade etti.

Suriyeli Kardeşlerimize Sahip Çıkma Vurgusu

Yalçın, Türkiye'nin 13 yıldır Suriyeli kardeşlere sahip çıktığını belirtti. Seçim bazında bu konunun nasıl ele alındığını vurgulayarak, "İşte bu nedenle bizler bugün büyük bir gurur ve zafer yaşıyoruz." dedi.

Son olarak, Yalçın, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm vatandaşların Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

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