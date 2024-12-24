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AK Parti'li Yazıcı'dan CHP Genel Başkanı Özel'e Sert Tepki

Hayati Yazıcı, CHP liderinin açıklamalarına yanıt vererek AK Parti'nin halkla iç içe olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 20:09
AK Parti'li Yazıcı'dan CHP Genel Başkanı Özel'e Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında sarf ettiği sözlere tepki göstererek, "Biz Türkiye partisiyiz. Her yerdeyiz. Siyasetimiz kapsayıcı ve kuşatıcıdır. Sokakta, pazarda, insanın olduğu her yerde AK Parti vardır." dedi.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti’nin milletle kurduğu bağın önemine dikkat çekti. "AK Parti'yi, milletin inşa ettiğini ve kurulduğundan beri milletin teveccühüne mazhar olduğunu" belirten Yazıcı, şunları ifade etti:

"AK Parti'miz, hizmet anlayışımızın ve milletimizle kucaklaşmamızın neticesinde 22 yıldır milletimizin hizmetindedir. Fiili durum bu iken CHP Genel Başkanının gerçeklerden kopuk, hezeyan içindeki mesnetsiz ve haksız beyanları kendisini komik duruma düşürmektedir."

Hayati Yazıcı, ayrıca şöyle devam etti:

"AK Parti kadrolarının milletin sinesinden çıktığı gerçeği ortadayken, seçkinci ve milletimizin değerlerinden uzak olan CHP'nin Genel Başkanını hayal dünyasıyla baş başa bırakıyorum. AK Parti'miz, başarı çıtasını milletimizle olan muhabbetimizin hasbiliğine ve derinliğine güvenerek sürekli yukarıya çıkarmıştır. Milletimizle aramızdaki sarsılmaz bağı, bu millette karşılığı olmayanlar anlayamaz, göremez."

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