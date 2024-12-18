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AK Parti'li Yazmacı: "Netanyahu ve Siyonistler Hesap Verecek"

AK Parti Milletvekili Yazmacı, Gazze'deki katliamların sorumlusunun hesap vereceğini belirtti ve uluslararası tepkileri eleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:07
AK Parti'li Yazmacı: "Netanyahu ve Siyonistler Hesap Verecek"

AK Parti'li Yazmacı: "Netanyahu ve Siyonistler Hesap Verecek"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara dair önemli açıklamalarda bulundu. Yazmacı, "Er ya da geç Netanyahu başta olmak üzere siyonistler, katliamlarının hesabını verecektir." dedi.

Uluslararası Mekanizmaların İşlevsizliği

Meclis'te yapılan basın toplantısında, Yazmacı, İsrail'in Gazze halkına yönelik sistematik katliamlarını sürdürürken uluslararası mekanizmaların bu saldırıları sadece izlemekle kaldığını vurguladı. Yazmacı, "Dün BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelere yiyecek ve su götürmeyi planlayan üç insani yardım misyonunun İsrail tarafından engellendiğini duyurdu. BM, aralık ayının başından bu yana kuşatma altındaki bölgelere 40 kez ulaşmaya çalıştı; bunlardan 38'i reddedildi, 2'si de engellendi." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan Hakları İhlalleri

Yazmacı, insanların yaşamasına izin verilmediği gibi ölülerine de saygı gösterilmediğini belirterek, "İşgal ordusu, Gazze'de etnik temizlik ve tehcir gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı. Gazze'de sivil halkın aç bırakılarak yok edilmeye çalışıldığını kaydeden Yazmacı, "BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar bunun farkında, ancak küresel devlerden İsrail yönetimine karşı hiçbir tepkileri yok." dedi.

Dayanışma ve Yardım Faaliyetleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasındaki kararlılığını örnek nitelikte olarak değerlendiren Yazmacı, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerinin Erdoğan'ın talimatlarıyla aralıksız sürdüğünü belirtti. Yazmacı, Türkiye'nin mazlum ve mağdur halklarla dayanışmasının devam edeceğini de ekledi.

Suriye Üzerindeki Tehditler

Yazmacı, İsrail yönetiminin Suriye'ye göz diktiğini ifade ederek, "Golan Tepeleri'ni aşan İsrail, Suriye'nin topraklarına gayrimeşru müdahalede bulunmaktan çekinmiyor. Bu eylemler son derece tehlikeli ve Suriye'de sağlanmaya çalışılan istikrarı bozma hedefli." şeklinde konuştu. Yazmacı, İsrail'in bu tavrından derhal vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

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