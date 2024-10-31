AK Parti'li Yıldırım'dan CHP'ye Eleştiri

Yıldırım'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Ahmet Özer'in tutuklanması ile ilgili CHP'yi eleştirerek, “DEM Parti'ye 'Terörle arana mesafe koy' diyoruz, şimdi CHP'ye 'Terörle arana mesafe koy' der durumuna geldik.” ifadelerini kullandı.

Meclis'teki Basın Toplantısı

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Narin Güran'ın öldürülmesi, "yenidoğan çetesi" ve kadına yönelik şiddet gibi konularda muhalefet partileriyle ortak hareket ettiklerini ifade eden Yıldırım, bu konuların herkes tarafından önemsenmesi gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, “Yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve aile hepimizi ilgilendiren konular. Ama muhalefet buradan ucuz siyaset yapıp 'AK Parti ve MHP'nin oylarıyla araştırma önergemiz reddedildi' diyerek partimizi zan altında bırakıyor. Yalan üzerinden siyaset yapmak ucuz bir siyaset anlayışıdır.” şeklinde yorumlarda bulundu.

Önergeler ve Diğer Konular

Çocuklar, kadınlar ve sağlık alanında üç ortak önerge verdiklerini hatırlatan Yıldırım, bazı medya organları ve sanatçıların gerçekleri yansıtmayan iddialara alet olduğunu ifade etti. “Hani gazetecilik tarafsızlıktı? Neden yalan söylüyorsunuz, iftira atıyorsunuz?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Ahmet Özer'in Durumu

Özer'in tutuklanmasıyla birlikte Esenyurt Belediye Başkanlığı görevine dair açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Şu an tedbiren görevden alındı, belediye başkanlık görevi devam ediyor. Eğer belediye başkanlığı görevi tamamen bitmiş olsaydı belediye meclis üyeleri arasından yeni bir belediye başkanı seçilirdi.” dedi.

CHP’ye Çağrı

Yıldırım, Özer'in geçmişinin bilindiğini belirterek, “CHP'li arkadaşların düşünmeleri lazım. Bir araya gelip 'Biz ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz?' diye sormaları lazım. Her şey oy değil. Oy üzerinden hesap yapmak, bizi uçurumun kenarına getirebilir.” diyerek seçim odaklı düşüncenin tehlikeli olduğunu vurguladı.