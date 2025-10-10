AK Parti'li Zafer Sırakaya Aydın'da: 'Türkiye dış politika vizyonuna sahip'

Zafer Sırakaya, Nazilli'deki dayanışma yemeğinde Türkiye'nin artık dış politika vizyonuna sahip, insani ve girişimci bir ülke olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 22:54
AK Parti'li Zafer Sırakaya Aydın'da: 'Türkiye dış politika vizyonuna sahip'

AK Parti'li Zafer Sırakaya Aydın'da: 'Türkiye dış politika vizyonuna sahip'

Nazilli'de düzenlenen dayanışma yemeğinde partililerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Aydın'da düzenlenen dayanışma yemeğinde partililere hitap etti. Etkinlik, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taner Sayın ev sahipliğinde Nazilli Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konuşmasında haksızlıkların karşısında durduklarını belirten Sırakaya, ülkenin uluslararası alandaki duruşuna dikkat çekti: "Türkiye artık sadece dış politikası olan ülke değil, dış politika vizyonuna sahip olan bir ülkedir. İnsani ve girişimci olmasıyla esastır."

Sırakaya, Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, dünden daha güçlü bir ülke olduklarını söyledi.

Ülkenin ve milletin istiklalinin kendileri için esas olduğunu ifade eden Sırakaya, partinin en önemli özelliğinin vefa olduğunu dile getirdi: "Bizim için ülkemizin ve milletimizin istiklali esastır. En önemli özelliğimiz vefamız."

Sırakaya, kuruluşundan beri emek verenlerin kapısını ziyaret edeceklerini ve bunun için inançla birlikte sahada yürümek gerektiğini kaydetti: "Kuruluşundan itibaren emek veren herkesin kapısına gidip hatırını soracağız. Tüm bunları yapmak için inanmak gerekiyor. İnanmak tek başına yeterli değil, yürümek lazım."

Konuşmasında birlik ve kardeşlik vurgusu yapan Sırakaya, partinin kucaklayıcı olduğunu şöyle özetledi: "Heybemizde sevgimiz, kardeşliğimiz olacak. 86 milyonu kucaklayacak kadar kollarımız geniş." Ayrıca, 24 yıl önce bir yiğidin ayağa kalkmasının Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini belirtti ve kararlılık mesajı verdi.

Programa, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ile MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taner...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taner Sayın'ın ev sahipliğinde Nazilli Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde düzenlenen dayanışma yemeğinde partililerle bir araya geldi. Sırakaya (fotoğrafta) konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taner...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 başladı
2
Gaziantep'e 2025 Avrupa Ödülü: Avrupa Konseyi'nden Yerel Yönetim Onuru
3
TRT'de 'Taşacak Bu Deniz' Başladı: Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'la Cuma 20.00
4
Zeytinburnu'nda "Kanıt" İnsanlığın Evrensel Yıkımı Sergisi Açıldı
5
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü
6
Türkiye Emekliler Derneği'ne Ziyaret: Yeni Emekli Aylıkları ve Özel İndirimler
7
Kırgızistan'da İmam Serahsi Eğitim Kompleksi'nin Temeli Atıldı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi