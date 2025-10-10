AK Parti'li Zafer Sırakaya Aydın'da: 'Türkiye dış politika vizyonuna sahip'

Nazilli'de düzenlenen dayanışma yemeğinde partililerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Aydın'da düzenlenen dayanışma yemeğinde partililere hitap etti. Etkinlik, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taner Sayın ev sahipliğinde Nazilli Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konuşmasında haksızlıkların karşısında durduklarını belirten Sırakaya, ülkenin uluslararası alandaki duruşuna dikkat çekti: "Türkiye artık sadece dış politikası olan ülke değil, dış politika vizyonuna sahip olan bir ülkedir. İnsani ve girişimci olmasıyla esastır."

Sırakaya, Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, dünden daha güçlü bir ülke olduklarını söyledi.

Ülkenin ve milletin istiklalinin kendileri için esas olduğunu ifade eden Sırakaya, partinin en önemli özelliğinin vefa olduğunu dile getirdi: "Bizim için ülkemizin ve milletimizin istiklali esastır. En önemli özelliğimiz vefamız."

Sırakaya, kuruluşundan beri emek verenlerin kapısını ziyaret edeceklerini ve bunun için inançla birlikte sahada yürümek gerektiğini kaydetti: "Kuruluşundan itibaren emek veren herkesin kapısına gidip hatırını soracağız. Tüm bunları yapmak için inanmak gerekiyor. İnanmak tek başına yeterli değil, yürümek lazım."

Konuşmasında birlik ve kardeşlik vurgusu yapan Sırakaya, partinin kucaklayıcı olduğunu şöyle özetledi: "Heybemizde sevgimiz, kardeşliğimiz olacak. 86 milyonu kucaklayacak kadar kollarımız geniş." Ayrıca, 24 yıl önce bir yiğidin ayağa kalkmasının Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini belirtti ve kararlılık mesajı verdi.

Programa, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ile MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.

