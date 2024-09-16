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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti MYK toplandı, önemli konuları masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:20
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti MYK Toplantısı Yapıldı

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde toplandı. Bu kritik toplantı, partinin genel merkezi bünyesinde gerçekleştirildi.

Toplantının Detayları

Toplantı, 16.15 itibarıyla başlamış olup, partinin geleceğine ilişkin önemli gündem maddelerinin ele alındığı bir oturum oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda parti içindeki gelişmeler ve politika stratejileri hakkında bilgi paylaşımı yaptı. Önemli Kararlar Alınacak

AK Parti MYK toplantısının, partinin yönetişimine dair önemli kararların alınmasında etkili olacağı bekleniyor.

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