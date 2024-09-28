AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir'den Mut Zeytin Festivali'ndeki Saldırıya Kınama

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir'den Sert Tepki

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde partilerinin Mut İlçe Başkanı Adem Çopur'a yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Saldırıya Tepki Gösterildi

Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Aldemir, "Mut Zeytin Festivalinde İlçe Başkanımız Sayın Adem Çopur'a karşı gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olayın sorumlularının en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini diliyoruz," dedi.

Bu saldırının partisinin ve festivalin ruhuna aykırı olduğunu belirten Aldemir, toplumda huzur ve güvenliğin sağlanmasının önemini vurguladı.