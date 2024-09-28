DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.245.960,48 0,15%

AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir'den Mut Zeytin Festivali'ndeki Saldırıya Kınama

Aldemir, Mut Zeytin Festivalinde gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınadı ve adalet beklediğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 13:10
AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir'den Mut Zeytin Festivali'ndeki Saldırıya Kınama

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir'den Sert Tepki

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde partilerinin Mut İlçe Başkanı Adem Çopur'a yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Saldırıya Tepki Gösterildi

Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Aldemir, "Mut Zeytin Festivalinde İlçe Başkanımız Sayın Adem Çopur'a karşı gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olayın sorumlularının en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini diliyoruz," dedi.

Bu saldırının partisinin ve festivalin ruhuna aykırı olduğunu belirten Aldemir, toplumda huzur ve güvenliğin sağlanmasının önemini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
2
Ağrı'da Nesli Tehlike Altında Olan Vaşak Görüntülendi
3
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan İsrail'e Sert Tepki
4
İstanbul'da Devlet Destekli Sanat Sergisi Açıldı
5
Burak Aykan BMAEK Ulaştırma Eğilimleri ve Ekonomileri Çalışma Grubu Başkanı Oldu
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gazze'ye Dair Açıklamalar
7
AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir'den Mut Zeytin Festivali'ndeki Saldırıya Kınama

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse