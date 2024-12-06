AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Parlatino Genel Kurulu'nda Önemli Mesajlar Verdi

Parlatino’nun Önemi ve Türkiye’nin Rolü

Şahin, Panama'da gerçekleşen toplantıda, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki toplumsal ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayan Parlatino'yu seçkin bir oluşum olarak değerlendirdi. Konuşmasında, "Parlatino, demokrasinin savunulması ve uluslararası sorunların barışçıl çözümleri gibi ilkeler doğrultusunda önemli bir parlamenter örgüt haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kapsamlı Diplomasi Çalışmaları

Türk Hava Yolları'nın bölgede gerçekleştirdiği uçuşlara dikkat çeken Şahin, Yunus Emre Kültür Merkezleri ve Türkiye Maarif Vakfı ofisleri aracılığıyla Türkiye'nin kültürel ve eğitim alanındaki etkisini artırdığını belirtti. TİKA aracılığıyla Latin Amerika'daki sağlığı, eğitimi ve kırsal kalkınmayı destekleyen 500'den fazla proje gerçekleştirdiğini anımsattı.

Gazze'deki İnsani Durum ve Çözüm Çağrısı

Şahin, konuşmasında Gazze'deki insanlık dramına da değindi. İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarının soykırım boyutlarına ulaştığını ifade eden Şahin, insani yardım görevlilerinin bile öldürüldüğünü belirtti. "Ateşkesin sağlanması ve kalıcı barış için gerekli adımların atılması, hukuki ve ahlaki bir sorumluluktur" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Rolü

Ali Şahin, Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası salgına neden olduğunu ve Türkiye'nin barış için arabuluculuk çabalarının önemini vurguladı. Sınırları aşan sorunlar için Latin Amerika ve Karayipler ile işbirliğinin kritik olduğunu ifade etti.

Panama'daki Ziyaretler

Panama ziyaretinde, Türk Grubu, Ulusal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Joan Manuel Guevarra ile bir araya geldi. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Javier Eduardo Martinez ile de görüşerek ikili ilişkileri güçlendirme vurgusu yaptı.