AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Parlatino Genel Kurulu'nda Önemli Mesajlar Verdi

Ali Şahin, Parlatino Genel Kurulu'nda Daha Güçlü İlişkiler Vurgusu Yaptı
AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Parlatino Türk Grubu Başkanı Ali Şahin, Parlatino'nun 38. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki diplomatik temsili güçlendirdiklerini vurgulayan Şahin, yaklaşık 20 yıl önce 6 büyükelçilikle temsil edildikleri bu bölgede, şu anda 18 büyükelçilik ve 1 başkonsolosluk Şahin, Panama'da gerçekleşen toplantıda, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki toplumsal ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayan Parlatino'yu seçkin bir oluşum olarak değerlendirdi. Konuşmasında, "Parlatino, demokrasinin savunulması ve uluslararası sorunların barışçıl çözümleri gibi ilkeler doğrultusunda önemli bir parlamenter örgüt haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. Türk Hava Yolları'nın bölgede gerçekleştirdiği uçuşlara dikkat çeken Şahin, Yunus Emre Kültür Merkezleri ve Türkiye Maarif Vakfı ofisleri aracılığıyla Türkiye'nin kültürel ve eğitim alanındaki etkisini artırdığını belirtti. TİKA aracılığıyla Latin Amerika'daki sağlığı, eğitimi ve kırsal kalkınmayı destekleyen 500'den fazla proje gerçekleştirdiğini anımsattı. Şahin, konuşmasında Gazze'deki insanlık dramına da değindi. İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarının soykırım boyutlarına ulaştığını ifade eden Şahin, insani yardım görevlilerinin bile öldürüldüğünü belirtti. "Ateşkesin sağlanması ve kalıcı barış için gerekli adımların atılması, hukuki ve ahlaki bir sorumluluktur" dedi. Ali Şahin, Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası salgına neden olduğunu ve Türkiye'nin barış için arabuluculuk çabalarının önemini vurguladı. Sınırları aşan sorunlar için Latin Amerika ve Karayipler ile işbirliğinin kritik olduğunu ifade etti. Panama ziyaretinde, Türk Grubu, Ulusal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Joan Manuel Guevarra ile bir araya geldi. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Javier Eduardo Martinez ile de görüşerek ikili ilişkileri güçlendirme vurgusu yaptı.
Parlatino’nun Önemi ve Türkiye’nin Rolü
Türkiye'nin Kapsamlı Diplomasi Çalışmaları
Gazze'deki İnsani Durum ve Çözüm Çağrısı
Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Rolü
Panama'daki Ziyaretler
Şahin, Panama'da gerçekleşen toplantıda, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki toplumsal ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayan Parlatino'yu seçkin bir oluşum olarak değerlendirdi. Konuşmasında, "Parlatino, demokrasinin savunulması ve uluslararası sorunların barışçıl çözümleri gibi ilkeler doğrultusunda önemli bir parlamenter örgüt haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Türk Hava Yolları'nın bölgede gerçekleştirdiği uçuşlara dikkat çeken Şahin, Yunus Emre Kültür Merkezleri ve Türkiye Maarif Vakfı ofisleri aracılığıyla Türkiye'nin kültürel ve eğitim alanındaki etkisini artırdığını belirtti. TİKA aracılığıyla Latin Amerika'daki sağlığı, eğitimi ve kırsal kalkınmayı destekleyen 500'den fazla proje gerçekleştirdiğini anımsattı.
Şahin, konuşmasında Gazze'deki insanlık dramına da değindi. İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarının soykırım boyutlarına ulaştığını ifade eden Şahin, insani yardım görevlilerinin bile öldürüldüğünü belirtti. "Ateşkesin sağlanması ve kalıcı barış için gerekli adımların atılması, hukuki ve ahlaki bir sorumluluktur" dedi.
Ali Şahin, Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası salgına neden olduğunu ve Türkiye'nin barış için arabuluculuk çabalarının önemini vurguladı. Sınırları aşan sorunlar için Latin Amerika ve Karayipler ile işbirliğinin kritik olduğunu ifade etti.
Panama ziyaretinde, Türk Grubu, Ulusal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Joan Manuel Guevarra ile bir araya geldi. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Javier Eduardo Martinez ile de görüşerek ikili ilişkileri güçlendirme vurgusu yaptı.