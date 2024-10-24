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AK Parti Milletvekili Alkayış'tan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

Mustafa Alkayış, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı ve yerli sanayiye destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 18:02
AK Parti Milletvekili Alkayış'tan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

Alkayış'tan TUSAŞ'a Terör saldırısına Tepki

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Başsağlığı ve Şifa Dilekleri

Alkayış, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Planların Ortaya Çıkması Bekleniyor

Saldırının arkasında kimlerin olduğunun mutlaka anlaşılacağını vurgulayan Alkayış, "Cumhurbaşkanımızın Kazan ziyareti sırasında gerçekleştirilen bu saldırı, yerli ve milli sanayinin desteklendiği bir dönemde anlam taşıyor. Siyaset kurumunun bu bağlamda sorumluları ortaya çıkarması büyük önem arz ediyor," dedi.

Yerli ve Milli Üretime Devam

TUSAŞ'a yapılan saldırının Türkiye'nin kararlılığını sarsmayacağını kaydeden Alkayış, "İHA ve SİHA üretimimize devam edeceğiz. Bu gibi olaylar hedeflerimize daha da odaklanmamıza neden olacaktır," şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Depremlerinin Etkileri

Adıyaman'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini hatırlatan Alkayış, kalıcı konut projelerinin ilerlediğini ve şehri her alanda daha iyi bir duruma getirme gayretinde olduklarını ifade etti.

Yatırım Ziyaretleri

Ayrıca, Adıyaman Valisi Osman Varol ve beraberlerindeki heyetin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu ziyaret ettiğini belirtti. Bu ziyaretlerde Adıyaman'a yönelik yatırımların gündeme alındığını ifade etti.

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