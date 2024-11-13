AK Parti Milletvekili İsmail Erdem: PKK, Kürtlerin Dostu Değil

AK Parti Milletvekili İsmail Erdem'in Çarpıcı Açıklamaları

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, terör örgütü PKK'nın İsrail'in aparatı olduğunu ve hiçbir zaman Kürtlerin dostu olmadığını ifade etti.

Erdem, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, DEM Partili milletvekillerinin terör örgütü PKK'ya karşı verilen mücadeleyi "Kürt düşmanlığı" olarak algılatma çabalarını eleştirdi.

Her Vatandaşın Önemi

Erdem, "Her vatandaş, bu devletin ve ülkenin asli unsuru olup, meşrebi, kavmiyeti, mezhebi ne olursa olsun, atalarımız bu topraklarda kader birliği yapmışlardır. Son 40 yıldır terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla birçok güvenlik personelimiz şehit oldu. Sivil insanların yaşamına son verildi. Orta Doğu'daki illegal yapılar ve terör örgütleri, adı ve rengi ne olursa olsun, İsrail'e hizmet için kurulmuş birer aparattır. PKK da bir İsrail aparatı örgütüdür ve hiçbir zaman Kürtlerin dostu olmamıştır." şeklinde konuştu.

DEM Parti ve Terörle Mücadele

Erdem, DEM Parti'nin bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri bahane ederek hükümeti Kürt düşmanı olarak suçladığını belirterek, "DEM Parti'nin terörle arasına mesafe koyması ve terör örgütü PKK'yı kınaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'ne Yönelik Eleştiriler

Son olarak Saadet Partisi'ni de eleştiren Erdem, "Filistin'e giden her ürün, İsrail gümrüğü ve limanlarından geçmek zorundadır. Mayıs ayından itibaren İsrail ile ticaretin yapılmadığını" aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.