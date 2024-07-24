AK Parti Milletvekili Nilgün Ök'ten Vergi İddialarına Cevap

Nilgün Ök'ten Vergi İddialarına Cevap

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, kendisi ve eşinin ortak olduğu şirketler hakkında çıkan 'vergi ödemediği' yönündeki iddialara sert bir yanıt verdi. Ök, konuyla ilgili olarak 'Bir şirket zarar etti, vergi ödemedi diye eleştirmek, hatta vekillik görevim nedeniyle hazırladığımız kanun teklifi ile ilişkilendirmek tamamen kasıtlıdır, vicdansızlıktır.' ifadelerini kullandı.

İtibar Suikastı İddiası

Ök, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde kendisi, eşi ve ailesine yönelik gerçek dışı paylaşımlar ile bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldüğünü belirtti. 'Bir ortağım olduğu Doğa Plastik AŞ'de yüzde 13 ortaklık payım bulunmaktadır. Bu şirket tasfiye sürecinde olup son dönemlerde kar etmemektedir ve dolayısıyla vergi yükümlülüğünü de doğuracak bir durum söz konusu değildir.' dedi.

Şirketlerin Vergi Yükümlülükleri

Şirketlerin kazançlarından kaynaklanan kurumlar vergisi ödemesi gerektiğini belirten Ök, 'Zarar eden şirketler kurumlar vergisi ödememektedir; ticari hayatta bu durum doğaldır.' şeklinde konuştu.

Şeffaf Hesaplar

Ök, ayrıca, 'Ortağı olduğum ve eşimin adına kayıtlı şirketler tamamen şeffaf olup, vergi idaresi tarafından incelenebilir. İddiaları olan herkes istediği bağımsız denetim firmasıyla inceleme yapabilir.' ifadelerini ekledi.

Son olarak, Nilgün Ök, şahsının 18 yaşından beri düzenli olarak gelir vergisi ödediğini vurgulayarak, kendisine yöneltilen eleştirilerin asılsız olduğunu ifade etti.