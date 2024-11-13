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AK Parti Milletvekili Tuğrul'dan Uşak'taki Diyabetliler Derneği Tahliyesine Sert Tepki

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Diyabetliler Derneği'nin tahliyesini kınadı ve malzeme teslim edilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:27
AK Parti Milletvekili Tuğrul'dan Uşak'taki Diyabetliler Derneği Tahliyesine Sert Tepki

Uşak'ta Diyabetliler Derneği'ne Tahliye Tepkisi

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, diyabetli çocuklara hizmet veren Diyabetliler Derneği binasını tahliye ettirmesine sert bir dille yanıt verdi. Tuğrul, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirerek, derneğin daha önce tahsis edilen yerden çıkarıldığını ifade etti.

Başkan Yalım’ın Açıklamaları

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Tuğrul, “Belediye Başkanı, derneği kapı dışarı ederken, mülkü derneğe ait olan malzemelere de ne yazık ki el koymuştur” dedi. Yalım'ın “Ben, Diyabetle Yaşam Merkezini kapatmadım” şeklindeki açıklamalarını da eleştiren Tuğrul, “Biz kesinlikle merkezinin kapatıldığına dair bir şey söylemedik. Diyabetle Yaşam Merkezini zaten biz kurduk” dedi.

Geri Adım Talebi

Tuğrul, Başkan Yalım’a hitaben, “O dernekle ilgili attığın adımı derhal geri atmanı talep ediyoruz. Derneğin malları teslim edilmelidir. Bu yanlıştan dönülmelidir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Diyabetle Yaşam Merkezinin hizmetlerinin süreceğini belirtti ve “Onu kapatmaya da senin yüreğin yetmez, sevgili belediye başkanımız” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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