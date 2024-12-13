AK Parti Milletvekili Yazmacı: Uluslararası Toplum Suriyelilerin Mücadelesini Desteklemeli

AK Parti Milletvekili Yazmacı'dan Çağrı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, uluslararası toplumun Suriyelilerin mücadelesini desteklemesi gerektiğini ifade etti. Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki gelişmelere dair önemli açıklamalar yaptı.

Suriye'de Yönetim Halkın Elinde

Yazmacı, Suriye'de Baas rejiminin devrildiğini hatırlatarak, yönetimin artık halka geçtiğine dikkat çekti. Dünya genelinde birçok ülkenin Suriyelilere sırtını döndüğünü belirten Yazmacı, Türkiye'nin bu noktada onlara kucak açtığını dile getirdi.

Erdoğan'ın Desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyelilerin yanında durduğunu vurgulayan Yazmacı, Sednaya Hapishanesi'ndeki işkenceleri insanlık tarihindeki kara bir leke olarak tanımladı. Bu bağlamda, uluslararası toplumun Suriye halkının mücadelesine destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.