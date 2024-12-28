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AK Parti Milletvekili Yerebakan'dan 'Suriye’nin Dünü, Bugünü ve Yarını' Paylaşımı

Halit Yerebakan, Suriye'deki trajedinin dersini vurgulayan bir video paylaşarak, tarihin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 22:53
AK Parti Milletvekili Yerebakan'dan 'Suriye’nin Dünü, Bugünü ve Yarını' Paylaşımı

AK Parti İstanbul Milletvekili Yerebakan'dan Suriye'nin Karanlık Tarihine Dair Videolu Mesaj

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, sosyal medya üzerinden yaptığı 'Suriye’nin Dünü, Bugünü ve Yarını' başlıklı videolu paylaşımda, Suriye'de yaşanan trajedinin insanlık tarihindeki etkilerine değindi. Yerebakan, "Suriye'de yaşanan bu trajedi, bizim coğrafyamızın ve insanlığımızın ortak hafızasında derin izler bıraktı" ifadelerini kullandı.

Çocuklar İçin Tarih Bilinci Kazandırmak

Yerebakan, insanlık tarihini değiştiren anların cesaret ve irade ile yazıldığını belirtti. Bugün, komşu Suriye'nin karanlık bir dönemi geride bırakma çabalarına şahitlik ettiklerine dikkat çeken Yerebakan, "13 yıl süren acı dolu bir iç savaş, halkın direnişi ve sonunda 61 yıllık Baas, 54 yıllık Esad rejiminin çöküşü... Suriye'nin bu dramatik hikayesi, hepimiz için unutulmaması gereken bir insanlık dersidir" açıklamasında bulundu.

Gençlere Mesaj: Geçmişi Doğru Okuyun

Gençlere hitaben yaptığı konuşmada, geçmişin doğru okunmasının önemine işaret eden Yerebakan, "Sevgili gençler, sizler, bu süreçlerin başlangıcını henüz çok erken yaşlardayken deneyimlediniz. Ancak bugünü anlamak, yarına daha isabetli bakabilmek için geçmişi doğru okumak zorundayız" dedi. Videoda, Esed rejiminin yükselişi ve çöküşü, halkın çektiği acılar ve Türkiye'nin tarihi rolüne yer verildi.

Adalet ve Barışın Yanında Durmak

Yerebakan, amacının yalnızca bilgi vermek değil, izleyicilere tarihe dönüp bakma bilinci kazandırmak ve adaletin, barışın yanında durmanın önemini hatırlatmak olduğunu ifade etti. Açıklamasının sonunda Yerebakan, görüntülerden dolayı Anadolu Ajansına teşekkür etti.

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