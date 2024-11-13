AK Parti Milletvekili Yıldırım'dan İstanbul Evi Projesine Sert Tepki

AK Parti Milletvekili Yıldırım'dan Ciddi Eleştiriler

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Paris'te gerçekleştirilen İstanbul Evi Projesi için yapılan harcamaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasasından ödendiğini belirterek sert eleştirilerde bulundu. Yıldırım, "Hani sizin sponsorlar nerede? Kasadan aldığınız parayı gizliyorsunuz." dedi.

Seçim Vaatleri ve Gerçekler

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'den seçilen bazı belediye başkanlarının, yerel seçim sürecinde "suyu bedava yapacağız" vaadinde bulunduklarını, ancak bu vaatlerinin hayata geçirilmediğini vurguladı. "Bugün Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri dahil tüm CHP'li büyükşehir belediyeleri suya yüzde 800 oranında zam yaptı. Şu anda CHP'li belediyelerin olduğu yerde su faturaları, elektrik faturalarından daha fazla geliyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Evi Etkinliği ve Giderleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları esnasında Paris'te İstanbul Evi etkinliği düzenledi. Yıldırım, etkinliğin giderlerinin sponsorlarca karşılandığı yönünde daha önce yapılan açıklamaların doğru olmadığını dile getirdi. "İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletme Ticaret AŞ tarafından ihale ilanı yapılmış. 23 Temmuz 2024 hizmet alımı, yaklaşık maliyet 10 milyon 889 bin lira. Uçak bileti, konaklama ve başka hizmet alınmış. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, yatsıyı bulmadan mumunuz yandı ve şimdi sönmeye başladı." şeklinde konuştu.

Diğer Belediyeler Üzerine Eleştiriler

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği konserler için ödenen ücretleri de eleştiren Yıldırım, "Milletin elektrik, su parasını alıp sanatçıya veriyorlar." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında bazı camilerin güvenliğinin sağlanmayacağına yönelik yazılan yazıyı gündeme getirdi. Yıldırım, "Bir sanatçıya 80, diğerine 69 milyon vereceksiniz, tasarruf tedbirleri kapsamında tarihi camilerimizde 'Ben bu hizmeti vermiyorum' diyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.