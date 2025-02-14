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AK Parti Milletvekili Yurdunuseven ve İl Başkanı Şahin Trafik Kazası Geçirdi

Afyonkarahisar'da AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve İl Başkanı Turgay Şahin'in de bulunduğu kazada 6 kişi yaralandı, durumları iyi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:07
AK Parti Milletvekili Yurdunuseven ve İl Başkanı Şahin Trafik Kazası Geçirdi

Afyonkarahisar'da Kaza: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve İl Başkanı Turgay Şahin ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında, henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada, araçlarda bulunan Yurdunuseven ve Şahin'in yanı sıra 4 kişi daha yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Yurdunuseven ve Şahin, Sandıklı ilçesindeki programdan Afyonkarahisar'a dönüş yaparken kaza geçirdi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aralarında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin'in de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aralarında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin'in de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

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