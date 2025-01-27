AK Parti MKYK, Erdoğan Başkanlığında Toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplandı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Toplantı, AK Parti Konferans Salonu'nda, saat 16.55'te başladı.
Partinin gündeminin belirlendiği bu önemli toplantıda, çeşitli siyasi konular ve stratejiler üzerinde durulması bekleniyor.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.