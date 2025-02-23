AK Parti MKYK Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti MKYK Toplanarak Yeni Dönemi Değerlendirdi
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, partinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Dün akşam saat 17.46'da başlayan toplantının, partinin geleceği açısından önemli kararların alınmasına zemin hazırlaması bekleniyor. Toplantının detayları ve alınacak kararlar, partinin politikalarını belirlemede kritik rol oynayacak.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.