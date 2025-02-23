AK Parti MKYK Toplantısı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK, yeni üyeleriyle önemli kararlar almak üzere bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 18:12
AK Parti MKYK Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti MKYK Toplanarak Yeni Dönemi Değerlendirdi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, partinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dün akşam saat 17.46'da başlayan toplantının, partinin geleceği açısından önemli kararların alınmasına zemin hazırlaması bekleniyor. Toplantının detayları ve alınacak kararlar, partinin politikalarını belirlemede kritik rol oynayacak.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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