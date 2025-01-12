AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Kırklareli Kongresi'nde CHP'ye Tepki Gösterdi

Siyasetin Geçmişi Unutulmamalı

Her kongrenin yeni bir başlangıç olduğuna vurgu yapan Ünal, siyasetin amacını unutmamanın önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos 2002'deki ifadesini hatırlatarak, "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğine dikkat çekti. Ünal, Türkiye'nin tarihindeki siyasi çalkantılara değinerek, "Siyasi hafıza çok önemli; her siyasetçinin mutlaka demokrasi tarihini okuması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Millet İradesine Vurgu

Eski dönemlerde sıkça yaşanan hükümet değişikliklerini anımsatan Ünal, "1960 ile 2002 arasında 42 yılda 38 hükümet değişti" diyerek bu durumun millet iradesini ne ölçüde temsil ettiğini sorguladı. Ünal, milletin iradesinin teslim alınması gerektiğine dikkat çekirken, darbelerle alınan iradeyi hatırlattı.

15 Temmuz'dan Sonra Birlik Ruhu