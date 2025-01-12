AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Kırklareli Kongresi'nde CHP'ye Tepki Gösterdi

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Kırklareli Kongresi'nde Önemli Mesajlar Verdi
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kırklareli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ünal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara kırmızı kart gösterdiği yönündeki ifadelerini eleştirerek, "Kırmızı kartı millet size gösterdi de haberiniz yok" Her kongrenin yeni bir başlangıç olduğuna vurgu yapan Ünal, siyasetin amacını unutmamanın önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos 2002'deki ifadesini hatırlatarak, "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğine dikkat çekti. Ünal, Türkiye'nin tarihindeki siyasi çalkantılara değinerek, "Siyasi hafıza çok önemli; her siyasetçinin mutlaka demokrasi tarihini okuması gerekiyor" şeklinde konuştu. Eski dönemlerde sıkça yaşanan hükümet değişikliklerini anımsatan Ünal, "1960 ile 2002 arasında 42 yılda 38 hükümet değişti" diyerek bu durumun millet iradesini ne ölçüde temsil ettiğini sorguladı. Ünal, milletin iradesinin teslim alınması gerektiğine dikkat çekirken, darbelerle alınan iradeyi hatırlattı. Ünal, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Cumhur İttifakı'nın bir millet mutabakatı olarak kurulduğunu aktararak, Yenikapı'daki birlik ruhuna vurgu yaptı. "O 6'lı masa, seçim sonrası ne dediler biliyor musunuz? 'İyi ki kaybettik' dediler" KGK Genel Başkan Yardımcısı Ayten Aydın ise Kırklareli'nin Cumhur İttifakı ile önemli başarılara imza attığını dile getirdi. Aydın, "Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi kadın siyasetin nesnesi değildir, öznesidir" AK Parti Kırklareli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, kongrede konuşma yaptı. AK Parti Kırklareli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, kongrede konuşma yaptı.
Siyasetin Geçmişi Unutulmamalı
Millet İradesine Vurgu
15 Temmuz'dan Sonra Birlik Ruhu
Kongrede Kadınların Rolü Öne Çıktı
Her kongrenin yeni bir başlangıç olduğuna vurgu yapan Ünal, siyasetin amacını unutmamanın önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos 2002'deki ifadesini hatırlatarak, "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğine dikkat çekti. Ünal, Türkiye'nin tarihindeki siyasi çalkantılara değinerek, "Siyasi hafıza çok önemli; her siyasetçinin mutlaka demokrasi tarihini okuması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Eski dönemlerde sıkça yaşanan hükümet değişikliklerini anımsatan Ünal, "1960 ile 2002 arasında 42 yılda 38 hükümet değişti" diyerek bu durumun millet iradesini ne ölçüde temsil ettiğini sorguladı. Ünal, milletin iradesinin teslim alınması gerektiğine dikkat çekirken, darbelerle alınan iradeyi hatırlattı.
Ünal, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Cumhur İttifakı'nın bir millet mutabakatı olarak kurulduğunu aktararak, Yenikapı'daki birlik ruhuna vurgu yaptı. "O 6'lı masa, seçim sonrası ne dediler biliyor musunuz? 'İyi ki kaybettik' dediler" KGK Genel Başkan Yardımcısı Ayten Aydın ise Kırklareli'nin Cumhur İttifakı ile önemli başarılara imza attığını dile getirdi. Aydın, "Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi kadın siyasetin nesnesi değildir, öznesidir" AK Parti Kırklareli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, kongrede konuşma yaptı. AK Parti Kırklareli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, kongrede konuşma yaptı.
KGK Genel Başkan Yardımcısı Ayten Aydın ise Kırklareli'nin Cumhur İttifakı ile önemli başarılara imza attığını dile getirdi. Aydın, "Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi kadın siyasetin nesnesi değildir, öznesidir" AK Parti Kırklareli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, kongrede konuşma yaptı. AK Parti Kırklareli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, kongrede konuşma yaptı.
AK Parti Kırklareli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, kongrede konuşma yaptı.
AK Parti Kırklareli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, kongrede konuşma yaptı.