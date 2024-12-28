AK Parti Muş 8. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Muş 8. Olağan İl Kongresi, Muş Yeni Spor Salonu'nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti ve partinin geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Ömer İleri, yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti kadrolarıyla bu ülkeyi çok daha güçlü bir ülke haline getireceğiz. Hep beraber, bir olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı. İleri, 22 yıldır iktidar oldukları süre boyunca önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini belirtti ve "Yeri geldi altyapımızı ayağa kaldırdık; yeri geldi üstyapımızı geliştirdik," sözleriyle yapılan icraatları hatırlattı.

Adalet ve Kardeşlik Teması

İleri, Türkiye'nin dünya üzerindeki etkisini arttırdıklarını dile getirerek, "Bu mücadeleyi verirken sadece ilerleme, kalkınma için çalışmadık. Aynı zamanda hakkaniyetin, vicdanın, sağduyunun ve kardeşliğin tarafında olduk," dedi. Özellikle savaş koşullarındaki Suriyelilere de destek verdiklerini ifade etti.

Muş’un Gelişim Süreci

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, kongredeki konuşmasında, "Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde her türlü zorluklara rağmen ülkemiz güzelleşiyor, Muş'umuz güzelleşiyor," dedi. Muş Ovası'ndan Türkiye'nin dört bir yanına selam gönderdiğini belirtti.

Kongre Süreci ve İl Başkanı Seçimi

AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, kongre sürecinin yaklaşık 3 hafta önce başladığını duyurdu. Kongreler sürecinin kendilerini yenileme dönemi olduğunu vurgulayan Emre, "Inşallah yeni vizyonumuzu, yeni yol haritamızı tekrar güncelleyip dünyaya bir ses vereceğiz," diye konuştu. Tek listeyle girilen kongrede, Melik Emre yeniden AK Parti İl Başkanlığına seçildi.

Muş'ta Yeni Spor Salonu'nda, AK Parti Muş 8. Olağan İl Kongresi düzenlendi.

Muş'ta Yeni Spor Salonu'nda, AK Parti Muş 8. Olağan İl Kongresi düzenlendi.