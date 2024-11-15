AK Parti MYK Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, parti genel merkezinde saat 14.40'da başladı.

Bu toplantının, parti stratejileri ve gündem maddeleri açısından büyük bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir (solda) ve Hamza Dağ (ortada) ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin (sağda), Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi parti genel merkezine geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir (solda) ve Hamza Dağ (ortada) ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin (sağda), Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi parti genel merkezine geldi.