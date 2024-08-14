AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Antalya ve Burdur'da Coşkuyla Kutlandı

AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları

Antalya ve Burdur'da, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 23. kuruluş yıl dönümünü anlamlı etkinliklerle kutladı.

Antalya'daki Kutlama

Antalya'daki etkinlik, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Programa, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve partililer katıldı. Ali Çetin, burada yaptığı konuşmada, "AK Parti 23 yaşına girdi ve tarih boyunca önemli başarılara imza attı."

Çetin, AK Parti’nin 23 yıllık geçmişinde yaptığı hizmetleri vurgulayarak, "Sürekli yeni projeler üretme çabamızda hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Burdur'daki Etkinlik

Burdur'daki kutlama programı Burdur Öğretmenevi'nde yapıldı. Burada, AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz ile partililer bir araya geldi. Özboyacı, partilerinin temel taşlarına şükranlarını sunarak, "Geçmişte bize yol gösteren ve bizlere destek veren her kişiye teşekkür ediyorum. Hedefimiz, bu fidanı büyütmek ve gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

Isparta'nın Geleceği İçin Kararlıyız

AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin güçlü adımlarla yürüyüşü devam ediyor. Isparta'da da bu yolda önemli projelere imza attık.” diyerek, halkın mutluluğunu ve refahını arttırma hedefinde kararlı olduklarını belirtti.

Etkinlik sonunda katılımcılara ikramda bulunuldu ve geçmiş dönem il başkanlarına plaket takdim edildi.

Burdur'da, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Burdur Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ile Mustafa Oğuz ve parti üyeleri katıldı.

Antalya'da AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. AK Parti Antalya İl Başkanlığı'ndaki programa, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve partililer katıldı.

Antalya'da AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. AK Parti Antalya İl Başkanlığı'ndaki programa, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve partililer katıldı.

Antalya'da AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. AK Parti Antalya İl Başkanlığı'ndaki programa, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve partililer katıldı.