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AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde kabine üyeleri tarafından anlamlı mesajlar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:42
AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

AK Parti'nin 23. Kuruluş yılı kutlandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 23. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla andılar. Bakanlar, sosyal medya hesaplarından bu özel gün dolayısıyla paylaşımlarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, partinin misyonunu "millete hizmet etmek" olarak tanımlayarak, "Milletine ömrünü adayan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde nice 23 yıllara! İlk günkü aşkla" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan vurgular

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti 23 yaşında. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde nice hizmet dolu yıllara" şeklinde konuştu.

Çevre Bakanı'nın değerlendirmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin Türkiye’yi birçok alanda çağ atlatma çabasını vurguladı. "Dev yatırımlardan savunma sanayisine kadar birçok alanda ülkemizi ileriye taşıdık" diyen Kurum, partinin 23 yılda elde ettiği başarıları dile getirdi.

İçişleri Bakanı'ndan tarihi vurgular

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erdoğan'ın 23 yıl önce partiyi kurarken ortaya koyduğu "Memlekete hizmet davası" anlayışını hatırlattı. Yerlikaya, "AK Parti, geçmişten bugüne vesayetleri yıkarak, tüm vatandaşları kucaklamaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı'nın mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu kutlu davanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" diyerek, AK Parti'nin 23 yıldır Türkiye'nin kültürel kimliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Eğitim Bakanı'nın geleceğe dönük hedefleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "23 yıldır Türkiye'ye hizmet yolunda kararlılıkla çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, birçok alanda ilerlemeyi sürdüreceğiz" dedi.

23. yıl dönümü, AK Parti'nin geçmiş başarılarını anarken, gelecekte de yeni hedefler için yola devam edeceğinin altını çiziyor.

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